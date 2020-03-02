закрыть
2 марта 2020, понедельник, 19:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Как на рынке в белорусском райцентре продают товары в долг

13
  • 2.03.2020, 17:45
  • 3,464
Как на рынке в белорусском райцентре продают товары в долг

В долг берут даже товары за пять рублей.

Даже в самые базарные дни - в выходные - на рынке в райцентре Лоев немноголюдно, пишет kp.by. Не все роллеты открыты, а те продавцы, что работают, - скучают. Журналисты подходят к семейной паре в возрасте, которая торгует привычным ширпотребом. У прилавка крутится их маленькая внучка, которой тоже скучно - она просится домой. Но супруги еще не сворачиваются - вдруг покупатели придут.

«5 рублей за шлепанцы, проданные в долг, не отдает два года»

- У наших людей нет денег. Откуда они будут - работы в городе нет, только низкооплачиваемая. Поэтому очень мало покупают. Бывает, за день 5 рублей заработаешь, а бывает, вообще ничего, - признается мужчина.

Нередко предприниматели продают товары в долг - до зарплаты или пенсии. Конечно, только тем, кого знают:

- Тенисочку можем дать в долг, трусы. Все такое, дешевое. Иногда и по два месяца долг не отдают. А есть один местный мужик, который взял резиновые шлепки за 5 рублей и уже два года не отдает. Еще женщина есть: первый раз попросила детские вещи - мол, дети в санаторий едут. Отдала. А в следующий раз пришла и набрала на большую сумму детской одежды: трусики, носки. И уже лет семь с тех пор прошло. Но у нее ж дети - что ж ты скажешь! Простили.

Проблему местным предпринимателям создают и конкуренты: торговцы приезжают на рынок из соседних городов. А еще и гости из Центральной Азии открыли свой магазин - там товары дешевле, чем на рынке. Открылся и «Евроопт» со своими скидками, акциями и дешевыми товарами. Если за хорошие носки, например, на рынке нужно заплатить 2,5 рубля, то в магазине почти такие же, только худшего качества, можно купить за 80 копеек.

Супруги говорят, что вынуждены продолжать работать, чтобы собрать деньги на ремонт дома:

- У нас фронтон сгнил, надо ж деньги собрать на новый. Вот взяли в Гомеле на фирме в долг семена на 800 рублей. Надеемся, что за март продадим - как раз сезон начинается.

К женскому дню – ночнушки и халаты

За соседним прилавком - тоже пенсионерка. Анна Ивановна говорит, что давно бы продала это место и ушла на покой, если б не маленькая пенсия:

- Вот у меня - 300 рублей всего. У соседа 260 рублей. А ведь платили немалые суммы в пенсионный фонд, как положено…

К 23 февраля мужчинам у Анны Ивановны покупали носки, трусы, футболки - что подешевле. Она перечисляет цены: мужские трусы - 3,5 - 4 руб., футболки - от 7 до 10 руб.

А к Женскому дню мужчины пока не отовариваются. Предприниматели надеются, что наплыв покупателей будет в предпраздничную субботу. У Анны Ивановны, к примеру, можно выбрать колготки по цене от 4 рублей.

- Мужчины покупают меньше, чем женщины. Есть такие, кто может жене нижнее белье или колготки подарить. А так - цветы, конфеты, духи. Хорошо расходятся шарфики, косынки, платки - такие товары привезем к празднику.

Кстати, часто к 8 Марта подарки покупают… женщины. Нет, не сами себе, а невесткам, мамам, подругам.

Еще одна пенсионерка-продавец тоже жалуется на низкую покупательскую способность:

- Все деньги у людей уходят на продукты и коммуналку, а на одежду не остается. Если раньше по рынку ходили и покупали то, что понравилось, то теперь приходят, только когда порвалась вещь и нужна новая.

Эта продавец в долг товары принципиально не дает. Зато цены приятные. К Женскому дню у предпринимательницы обычно покупают ночнушки по 6 рублей, халаты - самый дорогой стоит 20 рублей. Можно купить бюстгальтеры от 7 до 14 рублей, легинсы - по 6 - 8 рублей.

В одном роллете замечаем парфюмерию - туалетная вода по цене 4 - 6 рублей ждет покупателей к 8 Марта.

Хороший спрос на карамельки

Журналисты замечают на рынке и местного ремесленника. Сергей Виничек предлагает изделия из дерева собственной работы - от кухонных лопаток и фоторамок до цветников, полок, табуреток. Маленькую табуретку можно купить за 20 рублей, кухонную лопатку - за 2 рубля березовую и за 3 рубля - дубовую. Дешевле, чем в магазине.

- Но заработать этим нельзя - чисто для поддержки штанов. Ведь сейчас больший спрос на колбасу и хлеб. Поэтому мастерю для людей и для души, а вообще работаю в коммунхозе, - признается ремесленник.

Торгуют на рынке и конфетами. Самый большой спрос - на дешевые карамельки, их тут хороший выбор. Иногда и шоколадные покупают - просят легковесные и по жменьке.

Хороший торг у сельчан, которые привозят на рынок собственные молоко, масло, творог, сыр, яйца. Например, у одной хозяйки в деревне аж пять коров. Трудится она день и ночь, зато товары не залеживаются - на все есть постоянные покупатели, и большинство продуктов сразу забирают сами предприниматели с рынка.

Вакансии в Лоеве – с зарплатой, в среднем 400-500 рублей

Лоевский район - один из самых бедных в Гомельской области и во всей Беларуси. Здесь живет чуть больше 6,5 тыс. человек, местные предприятия - кирпичный завод, хлебозавод, агротехсервис, райжилкомхоз.

Средняя зарплата в районе - 708 рублей. Но вот читаем официальный список свежих вакансий. Юрисконсульт сельхозпредприятия - 390 руб., фармацевт - 375 руб., водитель - 396 руб., слесарь на кирпичном заводе - 500 руб.

Однако есть и предложения с более высокой зарплатой. Например, пожарному готовы платить 700 рублей, вальщику леса - 900 руб. В списке также три предложения с зарплатой в 1000 рублей - это директор детсада, врач скорой помощи и врач общей практики. Терапевту обещают платить 750 рублей, лор-врачу - 650 руб., а неврологу - 600 руб.


популярное за неделю

Мнение

Колхоз имени братьев Каричей
Колхоз имени братьев Каричей Ирина Халип
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип