Минздрав: В Беларуси три случая коронавируса 26 2.03.2020, 17:49

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Фото: Василий Федосенко/Reuters

Они выявлены в Минске и Витебске.

В Беларуси зарегистрировано три случая коронавируса, однако результаты еще отправят в одну из референс-лабораторий ВОЗ, чтобы их подтвердить. Об этом сегодня, 2 марта, на брифинге в Минздраве рассказала Наталья Жукова, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси, пишет tut.by.

Все три подтвержденных случая были выявлены в Минске и Витебске. В Минздраве не разглашают имена, фамилии и другие личные данные пациентов.

Два пациента, которые были госпитализированы в Минске, чувствуют себя нормально, у одного даже не было повышенной температуры, рассказал главный инфекционист страны Игорь Карпов.

Напомним, 28 февраля, Министерство здравоохранения сообщило о том, что в Беларуси подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана. Он обучается в БНТУ и проживает на съемной квартире в одном из районов города. Вместе со студентом были госпитализированы его девушка, ее родители и сестра. Кроме того, в больницу попали 26 одногруппников парня и 7 преподавателей.

У отца невесты студента из Ирана один из тестов показал «сомнительный результат» — он стал вторым пациентом с коронавирусом.

1 марта в одном из тестов, которые были выполнены у белоруски из Витебска, выявлен фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV. Белоруска и двое ее коллег прибыли из Италии. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные.

Как рассказала Елена Богдан, начальник главного управления главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава рассказала, что все три подтвержденных случая выявлены благодаря профилактическим мерам, предпринятым в стране.