Светлогорский активист: Из-за радиации у детей на Гомельщине снижается зрение 6 2.03.2020, 18:09

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Причиной могут быть загрязненные продукты.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Савич написал в письме сайту Charter97.org, о том, как власти пытаются поднимать сельское хозяйство в регионе ценой здоровья людей.

«Недавно самоизбранный «президент» Лукашенко потребовал «активизировать» сельское хозяйство на Гомельщине, мотивируя это изменением климата юго-восточного региона в сторону повышения среднегодовой температуры.

Делать упор он «посоветовал» на получении кормов для нужд животноводства и овцеводство. Это почти на 100% означает увеличение введенных в севооборот и используемых под пастбища заражённых радиацией территорий.

В 2017 году в 14 районах Гомельщины реализовывался скрининговый проект «Я вижу!», в рамках которого мобильные бригады врачей-офтальмологов проверяли зрение у детей, живущих в сельской местности. Итог – у 35% проверяемых были выявлены те или иные нарушения зрительных функций. Всем известно, что повышенная радиация негативно влияет на зрение, особенно на хрусталик глаза. Детский организм наиболее подвержен этим воздействиям.

На сегодняшний день наибольшие дозы радиации жители Беларуси получают с продуктами питания, выращенными на загрязненных территориях. Именно их, в еще большем масштабе, Лукашенко собирается задействовать в сельском хозяйстве региона. Налицо наплевательское отношение к подрастающему поколению.

В результате аварии на ЧАЭС Гомельщина получила наибольшую из всех областей дозу выпавших на её земли радионуклидов. Сейчас вместо того, чтобы реально заниматься ликвидацией и профилактикой последствий, наша власть озабочена повышением экономических показателей любой ценой и не способна организовать в должном объёме мероприятия по минимизации последствий.»