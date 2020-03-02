В Китае граждан пометили QR-кодами для контроля за их передвижением 4 2.03.2020, 18:29

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Фото: Wong Campion/Reuters

Это сделано якобы для борьбы с коронавирусом.

Китайские власти сообщили, что люди уже могут возвращаться к работе, несмотря на вспышку коронавируса. Вместе с этим они начали смелый массовый эксперимент по использованию данных для регулирования жизни граждан. Для это требуется, чтобы человек установил на своем смартфоне определенное программное обеспечение. Оно же и будет определять, нужно ли их помещать на карантин или спускаться в метро, торговые центры и другие общественные места, пишет nytimes.com.

Но New York Times проанализировал код программного обеспечения и обнаружил, что система не просто решает в режиме реального времени, представляет ли кто-либо риск заражения. Также она делится информацией с полицией, устанавливая шаблон для новых форм автоматического социального контроля, который может сохраняться еще долго после того, как эпидемия стихнет.

Китайские официальные СМИ назвали эту систему Alipay Health Code. Впервые она была внедрена в городе Ханчжоу. Этот проект осуществляется местным правительством с помощью Ant Financial, дочерней компании гиганта электронной коммерции Alibaba.

Люди в Китае регистрируются через популярное приложение-кошелек Alipay, и им присваивается цветовой код - зеленый, желтый или красный - который указывает на состояние их здоровья. По словам компании Ant, эта система уже используется в 200 городах и внедряется по всей стране.

Ни компания, ни китайские чиновники не объяснили подробно, как система классифицирует людей. Это вызвало страх и недоумение среди тех, кому приказано изолировать себя, и они понятия не имеют, почему.