Третий случай коронавируса подозревают у витебского дизайнера 1 2.03.2020, 19:04

Татьяна Ефремова

Она лежит в боксе инфекционной больницы, муж и четверо детей — по соседству.

Третий случай коронавируса в Беларуси был обнаружен в Витебске, у дизайнера Татьяны Ефремовой, которая в конце февраля по работе была на выставке в Милане. Никаких жалоб на здоровье у пациентки не было, но ее проверили, как сейчас проверяют всех прибывших из Италии туристов, и заподозрили коронавирус. Татьяна сообщила tut.by, что у нее состояние легкой простуды. Она лежит в боксе инфекционной больницы, муж и четверо детей — по соседству.

Татьяна Ефремова рассказала, что у нее не было высокой температуры или других признаков вирусного заболевания. 20 февраля она вылетела из Минска в Милан, вместе с еще двумя дизайнерами, также сотрудниками Витебского мехкомбината, она отправилась на выставку. Вернулась 23 февраля, через Варшаву.

Татьяне позвонили из санэпидемслужбы, попросили пройти текст в инфекционной больнице. 29 февраля она прошла обследование и ее госпитализировали еще до результатов теста — врач, который осматривал пациентку, обратил внимание на больное горло. 1 марта Минздрав сообщил, что обнаружен третий случай в Беларуси коронавируса, речь шла о Татьяне.

— У меня пока состояние легкой простуды, — говорит собеседница. — Лечение обычное в таких случаях — полощу горло и нос, делаю все, как при вирусной инфекции. У моих двух коллег результат теста отрицательный, но теперь всех помещают на двухнедельный карантин.

Татьяна находится в отдельном боксе Витебской инфекционной больницы. А по соседству с ней — ее семья: четверо детей и муж. У них, по словам Татьяны, результат отрицательный.

— Видеться мы не можем, говорим по видеосвязи, — рассказала собеседница. — Сюда можно отправлять передачи, но ничего обратно передавать нельзя. За две недели до поездки я лежала в инфекционной больнице с младшим ребенком — и вот мы снова здесь. Старшие дети все понимают, двое младших пока что воспринимают произошедшее как приключение. Представьте, они ведь как в заточении — муж и четверо детей в одном помещении. Пока не знаем, сколько здесь пробудем, но надеемся, все будет хорошо.

По словам Татьяны, когда она прилетела в Милан, никакой тревоги не чувствовалось, все было в рабочем режиме.

— Это уже позже появилась информация, что отменяются показы мод или они проходят без зрителей. Когда мы были в Милане, ничего необычного не заметили.

Сейчас опрашивают окружение Татьяны, выясняют, с кем она контактировала и просят всех пройти тест. Известно, что в Витебске госпитализировали 26 человек, контактировавших с ней.

— Женщина, у которой подозрение на коронавирус, находится в отдельном боксе. Она не общается ни с кем. В этот бокс — отдельный въезд, — сообщил начальник Витебского облздрава Юрий Деркач. — Выход из этого бокса невозможен: там есть соответствующие шлюзы и замкнутый воздухообмен. То есть эта женщина неконтактна. Все остальные госпитализированные контактны. Но располагаются также в боксах с отдельным выходом. Тех, у кого отрицательные результаты, будем выводить из изоляции в инфекционной больнице. Но они будут находиться в медучреждении 14 дней. В принципе, этих людей, контактировавших с работницей мехового комбината, можно было наблюдать и на дому, но пошли на вариант полной изоляции, чтобы исключить все возможные проблемы.

На предприятии, где работала Татьяна, подчеркивают: у ее коллег коронавирус не подтвердился, работают в штатном режиме.