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В Украине запустили канал для оккупированных территорий

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  • 2.03.2020, 19:30
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В Украине запустили канал для оккупированных территорий

Телеканал называется «Дом».

В Украине с 1 марта началось вещание развлекательно-информационного телеканала для временно оккупированных территорий, который называется "Дом". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UATV.

По словам и. о. генерального директора телеканала UATV Юлии Островской, главной целью нового телеканала является возвращение жителей оккупированных территорий в политическую, культурную и общественную повестку дня Украины.

"Известно из тех же социологических опросов, люди очень устали от политизированного контента и хотят видеть на своих "голубых экранах" что-то более комфортное, мотивационный контент, который будет давать возможность расслабиться и получить заверение в лучшем будущем", - добавила она.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский поручил разблокировать спутниковый сигнал общенациональных телеканалов. Ожидается, что в ближайшее время крупнейшие телеканалы запустят открытые международные версии на спутнике.


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