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В ближайшие дни на юге Беларуси будет до +16

  • 2.03.2020, 20:02
В ближайшие дни на юге Беларуси будет до +16

Прогноз погоды на 3-5 марта.

Во вторник, 3 марта, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Ночью и утром на большей части территории пройдут дожди, днем по северу — небольшие кратковременные дожди. Ветер будет южной четверти, слабый до умеренного.

Ночью термометры покажут -1... +5, днем прогнозируется от +5 по северу до +15 по югу страны.

4 марта сохранится облачная с прояснениями погода. Преимущественно по северо-западной половине страны пройдут кратковременные дожди. По юго-востоку местами будет туман. Ветер ожидается юго-восточный, днем по западной половине — с переходом на северо-западный умеренный.

Ночью прогнозируется 3-8 выше нуля, днем будет 6-13 тепла, по юго-восточным районам ожидается до 14-16 со знаком "плюс".

В четверг, 5 марта, погода будет также облачная с прояснениями, временами дожди. Ветер прогнозируется переменных направлений умеренный. Ночью будет 3-8 тепла, по западу — +1... +2. Днем воздух прогреется до 4-11 со знаком "плюс", по востоку страны ожидается 12-15 выше нуля.


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