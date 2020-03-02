закрыть
2 марта 2020, понедельник, 20:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Румас: Беларусь хочет долгосрочных контрактов на азербайджанскую нефть

2
  • 2.03.2020, 20:17
Румас: Беларусь хочет долгосрочных контрактов на азербайджанскую нефть
Сергей Румас

Премьер-министр заявил, что Беларусь работает над диверсификацией поставок нефти.

Беларусь заинтересована в долгосрочном контракте на поставку азербайджанской нефти. Об этом глава белорусского правительства Сергей Румас заявил на встрече с президентом государственной нефтяной компании Азербайджана "Socar" Ровнагом Абдуллаевым.

"Эту нефть мы планируем перерабатывать на Мозырском НПЗ с использованием нефтепровода Одесса — Броды — Мозырь. Полагаю, что такое сотрудничество будет интересным и компании "Socar", — передает БелТА слова Румаса.

Руководитель белорусского правительства напомнил, что наша страна покупала у "Socar" нефть в 2011 и 2016 годах. А азербайджанская сторона покупает белорусские нефтепродукты.

Румас подчеркнул, что Беларусь в настоящее время работает над диверсификацией поставок нефти. Раньше наша страна покупала всю нефть у России. "Но в условиях продолжения налогового маневра до 2024 года нефть для Беларуси будет рыночной. Конечно, без альтернативных поставок нефти сегодня нельзя говорить об энергетической безопасности Беларуси", — объяснил он. Премьер-министр выразил надежду, что "Socar" является надежным партнёром в этой сфере.

При этом наша страна не планирует полностью отказываться поставок российской нефти — только "диверсифицировать их до определенного уровня".

5-6 марта "Socar" отправит первый танкер с нефтью для Беларуси. Объем поставок составит около 85 тысяч тонн. 20 марта также планируется отгрузить второй танкер такого же объёма — около 85 тысяч тонн.


популярное за неделю

Мнение

Колхоз имени братьев Каричей
Колхоз имени братьев Каричей Ирина Халип
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип