Румас: Беларусь хочет долгосрочных контрактов на азербайджанскую нефть 2 2.03.2020, 20:17

Сергей Румас

Премьер-министр заявил, что Беларусь работает над диверсификацией поставок нефти.

Беларусь заинтересована в долгосрочном контракте на поставку азербайджанской нефти. Об этом глава белорусского правительства Сергей Румас заявил на встрече с президентом государственной нефтяной компании Азербайджана "Socar" Ровнагом Абдуллаевым.

"Эту нефть мы планируем перерабатывать на Мозырском НПЗ с использованием нефтепровода Одесса — Броды — Мозырь. Полагаю, что такое сотрудничество будет интересным и компании "Socar", — передает БелТА слова Румаса.

Руководитель белорусского правительства напомнил, что наша страна покупала у "Socar" нефть в 2011 и 2016 годах. А азербайджанская сторона покупает белорусские нефтепродукты.

Румас подчеркнул, что Беларусь в настоящее время работает над диверсификацией поставок нефти. Раньше наша страна покупала всю нефть у России. "Но в условиях продолжения налогового маневра до 2024 года нефть для Беларуси будет рыночной. Конечно, без альтернативных поставок нефти сегодня нельзя говорить об энергетической безопасности Беларуси", — объяснил он. Премьер-министр выразил надежду, что "Socar" является надежным партнёром в этой сфере.

При этом наша страна не планирует полностью отказываться поставок российской нефти — только "диверсифицировать их до определенного уровня".

5-6 марта "Socar" отправит первый танкер с нефтью для Беларуси. Объем поставок составит около 85 тысяч тонн. 20 марта также планируется отгрузить второй танкер такого же объёма — около 85 тысяч тонн.