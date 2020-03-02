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Сколько в США автомобилей с регистрационным знаком Belarus?

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  • 2.03.2020, 21:05
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Сколько в США автомобилей с регистрационным знаком Belarus?

Любители номеров Belarus предпочитают японские авто.

Эта история началась с поста Алексея Колесникова в Facebook. Мужчина пробежался по базам данных и собрал список всех автомобилей в США с надписью Belarus на регистрационных знаках. Оказывается, по ту сторону Атлантики по дорогам колесит 16 машин с такими номерами. Как мы позже выяснили, скоро будет 17. Неизвестно, на всех ли этих транспортных средствах ездят белорусы, но onliner.by удалось связаться с владельцем самой интересной модели с патриотичной надписью на регистрационной табличке. Заодно журналисты узнали, сколько стоит такой номер и какие ограничения есть в США по надписям на автомобильных знаках.

Любители номеров Belarus предпочитают японские авто

11 из 16 машин, на которые установлены регистрационные знаки с названием нашей страны, — японские. 17-я — тоже из Страны восходящего солнца. Белорусы в США, как, собственно, и сами американцы, любят надежные и неприхотливые автомобили. Это одна из причин, почему в Северной Америке огромной популярностью пользуются Toyota и Honda, немецкие машины встречаются намного реже, а о французских знают только по страшным снам.

Самым старым автомобилем с «белорусским» номером в США является Toyota Corolla 2001 года выпуска. Такая машина катается по Аризоне. Четыре автомобиля почти новые — 2019 года выпуска. Это Toyota Camry из Южной Каролины, Hyundai Elantra из Флориды, Lexus UX из Калифорнии и роскошный Maserati Levante из Колорадо. С владельцем последней мы и связались (об этом чуть ниже).

Что такое Roadmaster Incomplete Vehicle Chassis (штат Джорджия), мы узнать не смогли. В соответствующей базе данных регистрационный знак Belarus сопровождается схематическим рисунком автобуса. Судя по всему, это либо какой-то прицеп, либо «эрвишка».

А почему регистрационные знаки в разных штатах отличаются?

В отличие от большинства стран мира, в США дизайн регистрационных знаков отличается в зависимости от региона. Соответственно, среди заказных номеров могут быть и «повторки». На знаках размещены не только буквы и цифры, но также различный фон, обрамление и символика конкретного штата. Нередко на номерах располагается слоган штата или интернет-адрес регистрирующего органа.

Кроме того, в некоторых регионах США формат номеров (речь про обычные, а не заказные) отличается. Штаты с небольшим населением могут использовать знаки с шестью цифрами. В более крупных штатах используется семизначный формат с тремя или четырьмя буквами. Стоимость регистрации автомобиля зависит от штата. Разные цены и на «крутые» номера. По информации, которую нам удалось найти, заказной номер в зависимости от региона стоит от 80 до 200 долларов. Это абсолютно недорого для США, но услугой пользуются немногие.

Кстати, вы наверняка видели в фильмах, что некоторые американские машины не имеют регистрационного знака спереди. Это не злостное нарушение и не режиссерская задумка: в определенных штатах разрешается вешать только один номер — сзади.

Из Бобруйска в Майами

Владелец самой дорогой машины с номером Belarus — Андрей из Денвера (штат Колорадо). Мы связались с ним и побеседовали на тему автомобилей, а также «патриотичных» регистрационных знаков.

— Свою Maserati я купил в августе прошлого года. Вернее, не купил, а взял в лизинг. Это моя четвертая машина в Америке, и приобрел я ее совершенно случайно. У меня друг ездит на Maserati, и я как-то приехал с ним на сервис менять масло. Пока ждали автомобиль, ходили по салону, смотрели новые модели. Познакомились с менеджером. Меня спросили, на чем я езжу? Я тогда катался на Toyota Highlander 2018 года и как раз подумывал, на что бы ее поменять. Вообще, я думал купить Mercedes G-Class, но записался на тест-драйв Levante. И мне Maserati понравилась больше. Мы прошли к менеджеру в офис, час пообщались, проверили мою кредитную историю, и я забрал машину, взамен оставив Toyota. Очень быстро и удобно, — рассказал историю покупки Андрей.

Владельцу Maserati 27 лет. В США он приехал 4,5 года назад, а до этого жил в Бобруйске. Однажды ему позвонил старый товарищ, с которым Андрей когда-то играл в хоккей, и пригласил в гости в Майами. И это фактически изменило жизнь нашего соотечественника.

— Я не знал английского и не планировал оставаться там жить. Да никогда и не тянуло в Америку. Я не смотрел ролики про жизнь в США и просто ехал отдохнуть, перезагрузиться, набраться новых сил, знаний и эмоций. Из вещей со мной был только портфель, в котором лежало пару маек, шорты, компьютер и немного денег. В Майами мы начали много развлекаться. Утро проводили на пляже, днем сидели в русской кальянной на берегу океана, ночью ходили в клубы. В основном в русские. В одном из ресторанов я познакомился с девушкой-барменом. Мы начали встречаться каждый день, и между нами завязались отношения. Через месяц после нашего знакомства мне нужно было улетать. Но девушка спросила, не могу ли я остаться еще. Домой меня особо не тянуло, да и в Майами было весело. Только деньги заканчивались. Я решил остаться и начал искать подработки. Девушка устроила меня к себе помощником по бару. Позже русские друзья нашли мне работу грузчика. Так началась моя жизнь в США. Подрабатывая с утра на мувинге, вечером помогал своей девушке Стефании в баре, — поделился опытом владелец престижного кроссовера.

За 4,5 года все изменилось. Теперь у Андрея своя мувинговая компания. Для тех, кто не знает, мувинг — это очень популярная услуга в США. Она подразумевает помощь при переезде с квартиры на квартиру или из одного офиса в другой. Многие эмигранты начинают именно с такой работы. Кроме мувинга Андрей собирается открыть глемпинг-отель (что-то типа крутого отдыха на природе), раскручивать свой канал на YouTube.

Но вернемся к машинам. До Maserati у нашего героя были Toyota Highlander 2018 года выпуска, Toyota Corola 2017 года выпуска и BMW 328 2006 года выпуска. Номера у них были обычные — того штата, где жил Андрей (до Колорадо он проживал в Орегоне и Флориде). За номер Belarus парень отдал $120.

— В США на регистрационном знаке можно написать что угодно, но есть ряд ограничений. Например, название не должно носить оскорбительного посыла. Когда я выбрал номер, мне надо было пояснить, что означает это слово. Так что мат по-русски не напишешь. В зависимости от штата есть ограничения на максимальное количество символов. В Колорадо — 7. Насколько я знаю, стоимость не зависит от количества букв на номере. Но цена может незначительно измениться, если выбрать какой-нибудь уникальный дизайн — например, разместить логотип местной футбольной или хоккейной команды, — сообщил Андрей.

Скоро номер Belarus будет на Nissan Rogue

В приведенном выше списке пока нет информации о Nissan Rogue из Арканзаса. Это кроссовер синего цвета, выпущенный в 2017 году. Его владелец Павел уже заказал регистрационные знаки Belarus и вскоре получит их. Мы пообщались и с ним.

— Резервация номера стоила мне $25. Насколько я понял, они будут добавлять эти $25 каждый год при продлении регистрации машины. Заказал я номера две недели назад, сейчас жду, когда их пришлют. Сам я из Минска. Инженер. В США работаю в индустрии производства пластмасс. В Америке я уже почти 18 лет, из них 15 — в Арканзасе. Живу в городе Бентонвилль. Город знаменит тем, что здесь находится штаб-квартира корпорации Walmart, — рассказал Павел.

Несмотря на то что у нас принято называть американские номера «квадратными», на самом деле они имеют форму прямоугольника, в котором одна сторона вдвое больше другой. Вот уже более полувека (с 1956 года) ширина всех регистрационных знаков в США и Канаде — 12 дюймов, а высота — 6 дюймов. Имеются номера меньшего размера — их выдают при регистрации мотоциклов, мопедов, небольшой строительной техники и определенных прицепов. В Канаде есть регионы, где регистрационные знаки имеют форму медведя, но крепление у таких табличек полностью совпадает с принятым в Северной Америке стандартом.

В США номера не забирают при продаже или снятии машины с учета, они остаются у владельца навсегда. Именно поэтому регистрационные знаки частенько привозят с собой туристы в качестве сувенира. Периодически дизайн номеров в некоторых штатах меняется, и старые таблички приобретают коллекционную ценность.


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