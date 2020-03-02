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Коронавирус пришел в Москву

  • 2.03.2020, 20:47
Коронавирус пришел в Москву

Это уже шестой подтвержденный случай заражения новым коронавирусом в России.

У вернувшегося из Италии россиянина выявлено заражение коронавирусом. "2 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 у гражданина Российской Федерации", - сообщил в понедельник оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. В каком именно городе находится пациент, не уточняется, передает DW.

По данным оперативного штаба, житель Московской области заболел 21 февраля во время отпуска в Италии, 23 февраля он вернулся в Москву рейсом из Милана, а 27 февраля обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, после чего был госпитализирован в инфекционную больницу. Сейчас он изолирован в соответствующем отделении. Заболевание проходит в легкой форме. Контактировавшие с пациентом находится под медицинским наблюдением. По данным телеграм-канала Baza, заболевший находится в Москве.

Шестой пациент с коронавирусом в России

Это уже шестой подтвержденный случай заражения новым коронавирусом в России. Ранее возбудителя выявили у двух граждан Китая в Тюменской области и Забайкалье, а также у трех россиян, эвакуированных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess.

По данным сайта Worldometer, число вылечившихся от пневмонии COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, по всему миру достигло 2 марта 45 511 человек. Еще 3069 пациентов скончались от последствий заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала вспышки коронавируса приблизилось к 90-тысячной отметке. При этом более 80 тысяч заражений приходится на Китай, 4,3 тысячи - на Южную Корею, 1,7 тысячи - на Италию.


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