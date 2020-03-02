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Главный инфекционист Беларуси: Пациент менее заразен, если при коронавирусе не кашляет

  • 2.03.2020, 21:39
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Главный инфекционист Беларуси: Пациент менее заразен, если при коронавирусе не кашляет
иллюстрационное Фото

Под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом в Беларуси находится 271 человек.

Если человек заражен коронавирусом, но болезнь не развилась, нет клинических проявлений, например кашля, то он менее заразен. Об этом 2 марта в Минздраве рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ, главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Игорь Карпов, передает tut.by.

Игорь Карпов объяснил, что даже если у пациента с коронавирусом нет клинической симптоматики заболевания, а вирус подтвержден только лабораторно, его изолируют от других. Но этот человек менее заразен, чем если бы у него был, например, кашель. Так, клинической картины не было у студента из Ирана, у которого впервые в Беларуси выявили коронавирус.

— Представьте, если у человека есть тяжелая клиническая картина, она требует реанимационных мероприятий, а это целый ряд манипуляций, иногда связанных с очисткой дыхательных путей в особо тяжелых случаях. Тогда уровень заражения значительно выше, чем у того, у кого нет вообще никаких симптомов.

Сегодня в Беларуси три подтвержденных случая коронавируса. Однако были ли эти пациенты носителями вируса (именно к этой версии склоняются белорусские медики) или это остаточные явления, сказать однозначно сейчас сложно.

— Коронавирус имеет самую длинную РНК, то есть его генетическая структура чрезвычайно обширна по сравнению с другими вирусами, и именно поэтому он имеет достаточно много поводов для мутаций, — объяснил Игорь Карпов. — Всего 37 коронавирусов, восемь из них могут вызывать заболевания разной степени тяжести.

— Что значит частичное РНК-совпадение коронавируса, как у пациентки из Витебска?

— Это значит, что выявлен фрагмент, который говорил о наличии коронавируса.

Сейчас под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом в Беларуси находится 271 человек.

Напомним, 28 февраля Министерство здравоохранения сообщило о том, что в Беларуси подтвержден первый случай заболевания коронавирусом. 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана. Он обучается в БНТУ. Вместе со студентом были госпитализированы его девушка, ее родители и сестра. Кроме того, в больницу попали 26 одногруппников парня и 7 преподавателей.

У отца невесты студента из Ирана один из тестов показал «сомнительный результат» — он стал вторым пациентом с коронавирусом.

1 марта в одном из тестов, которые были выполнены у белоруски из Витебска, выявлен фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV. Белоруска и двое ее коллег прибыли из Италии. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные.


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