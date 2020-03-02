Путин предложил свои поправки в конституцию РФ 12 2.03.2020, 21:36

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Карикатура: Сергей Елкин / DW

Путин собирается прописать в конституции правопреемственность РФ от СССР.

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил свои поправки в конституцию. Об этом сообщает РБК.

Сообщается, что Путин собирается прописать в конституции правопреемственность страны РФ от СССР.

"Мы говорим о правопреемственности, а именно об этом речь идет в поправке президента, о правопреемственности Советского Союза в рамках Российской Федерации", - сказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Также Володин рассказал про поправку к конституции, упоминающую Бога.

"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - зачитал спикер Госдумы РФ.

Кроме того, среди поправок Путина ко второму чтению законопроекта об изменении конституции указано на недопустимость действий и призывов к отчуждению частей территории РФ.

Была внесена сегодня и поправка, которая закрепляет использование русского языка на всей территории страны, но предоставляет право республикам устанавливать национальные языки в качестве государственных.