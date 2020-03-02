Видеофакт: шесть с половиной минут беспредела на проспектах Минска и МКАД 3 2.03.2020, 22:03

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иллюстрационное Фото

В Сети появилось видео очень опасной езды по столичным дорогам.

Сумасшедшие скорости, «шашечки», езда по встречке и на красный — все это в видео, которое 2 марта появилось на YouTube-канале MAJORKA.

Видео: MAJORKA BEL

Все происходит в темное время суток на МКАД и центральных проспектах столицы. На записи видно, как молодые люди на BMW и Mercedes на высокой скорости, игнорируя все правила, гоняют по Минску. Угроза для других участников движения — реальная, пишет tut.by.

— Вы долго ждали этого, поэтому получите и распишитесь. Жду максимальной поддержки, лайков и подписок на наше творение. Хейтеры гуляйте лесом, — написал автор записи.

Анонсировано видео был в одноименном Instagram-аккаунте, который называет себя самым скандальным в стране. Здесь размещают видео грубейших нарушений ПДД на дорогих автомобилях.