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В Латвии выявили первый случай коронавируса

  • 2.03.2020, 22:09
В Латвии выявили первый случай коронавируса
Фото: Пресс-фото

Женщина заразилась в Италии.

2 марта в Латвии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом – первую пациентку, которая заразилась вирусом в Италии, доставили в Центр инфектологии.

Об этом сообщает портал Delfi.

Женщина заразилась во время пребывания в Италии. В Латвию она вместе с семьей прилетела из Мюнхена, а в Мюнхен прибыла из Милана.

В самолете находилось 145 пассажиров, 24 из них летели в радиусе двух рядов от инфицированного человека. Восемь из них являются жителями Латвии. Все другие пассажиры не рассматриваются как лица, находившиеся в контакте с больными.

У латвийских властей есть список пассажиров самолета, и с теми, кто летел в непосредственной близости от инфицированной женщины (согласно международным рекомендациям — два ряда мест по обе стороны) уже ведется работа.

Семья с аэропорта до дома добиралась на личном автомобиле и по возвращении домой члены семьи ни с кем не контактировали. Остальные члены семьи находятся на карантине дома.

Вместе с больной женщиной госпитализирован ребенок, у которого коронавирус пока не диагностирован. Ребенок находится в отдельном боксе под наблюдением врачей.


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