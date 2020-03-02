Ученые выяснили, почему у собак холодные носы 2.03.2020, 22:40

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иллюстрационное Фото

Кончик носа собаки обычно на несколько градусов холоднее, чем температура окружающей среды.

Ученые из Лундского университета в Швеции и Будапештского университета в Венгрии утверждают, что установили причину, почему у собак холодный нос. Об этом говорится в их исследовании, опубликованном в научном журнале Nature, передает RTVI.

Исследователи считают, что собачий ринарий (кончик носа, на котором нет шерсти) помимо запахов может улавливать слабое тепловое излучение.

Это означает, что собачий нос улавливает тепло благодаря фотонам, которые выделяет тело или какой-либо объект, а не с помощью теплопроводности или конвекции. Авторы работы выяснили, что когда окружающая температура около +30 градусов по Цельсию, собачий нос приблизительно на пять градусов холоднее. Когда же температура была нулевая, то температура собачьего носа была плюс восемь. Такая разница и натолкнула ученых на мысль, что ринарии у собак выполняют еще какую-то функцию.

В качестве эксперимента ученые провели ряд тестов над собаками. Исследователи взяли несколько предметов, которые нагрели до температуры, которая на 11-13 градусов по Цельсию превышала температуру в помещении. Еще один предмет — «контрольный» — был той же температуры, что и окружающая среда. Визуально все предметы были идентичны.

Эти предметы клали в 1,6 метра от трех собак — ученые считают, что такое расстояние сравнимо с тем, на котором собака может учуять добычу на охоте. Человек с такого, и более близкого, расстояния уловить тепло не сможет, даже поднеся к предмету руку.

Собака должна была учуять более теплый предмет. Животные справились с задачей. Во втором тесте ученые фиксировали мозговую деятельность 13 собак, помещенных в магнитно-резонансный томограф, когда к ним подносили более теплый предмет. Активность наблюдалась в первичной соматосенсорной коре мозга.

Авторы работы пишут, что с помощью такой способности собакам, возможно, легче учуять добычу, но экспериментов на эту тему пока никто не проводил. Точный принцип работы «сенсора» тоже только предстоит выяснить.

Это первый случай, когда у хищных млекопетающих (не только у собак) выявили такую особенность. Предположительно, улавливать тепловое излучение могут собаки, волки и другие млекопитающие с холодным ринарием. Такой же способностью обладают, например, некоторые виды змей и летучие мыши, но у них «тепловые сенсоры» расположены в других частях тела.