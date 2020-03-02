Вице-президент «Лукойла»: Нефть никогда больше не станет дорогой, как было десять лет назад 3 2.03.2020, 22:48

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Леонид Федун предсказал эпоху дешевой нефти в ближайшие 10 лет.

Вице-президент и совладелец «Лукойла» Леонид Федун заявил, что нефть «никогда больше не станет дорогой, как было десять лет назад».

По словам российского топ-менеджера, эпоха дешевой нефти продолжится минимум до 2040 г., пишет ТАСС.

Свой прогноз топ-менеджер объяснил избыточной добычей за счет сланцевой нефти в США. Он отметил, что действия президента США по расширению сланцевой добычи, «безусловно, продлили срок жизни углеродного топлива», так как альтернативные технологии «экономически состоятельны лишь при цене нефти от $80 за баррель».

По прогнозам Федуна, к середине марта цена на нефть вернется к $60 за баррель. По его мнению, это произойдет после мартовского заседания ОПЕК+. Из-за падения спроса на нефть на фоне коронавируса ОПЕК+ может пойти на сокращение добычи от 600 000 баррелей до 1 млн и более, уверен топ-менеджер.