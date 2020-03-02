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Как белорус может провериться на коронавирус и куда звонить при подозрениях?

  • 2.03.2020, 23:02
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Как белорус может провериться на коронавирус и куда звонить при подозрениях?
Фото: global look press

Объясняют медики.

В Беларуси зарегистрированы уже три случая коронавируса: два в Минске и один в Витебске. Сегодня во время пресс-конференции представители Минздрава рассказали, что делать человеку, если он вернулся в Беларусь из Китая, Италии, Южной Кореи или Ирана, передает tut.by.

После того, как Минздрав заявил о первом выявленном случае коронавируса в Беларуси, некоторые путешественники сами захотели сдать анализ. Оказалось, не все так просто. В инфекционной больнице поясняли: если нет температуры и человек чувствует себя хорошо, поводов для беспокойства нет. Кстати, пройти тест на коронавирус платно пока невозможно.

— Мы предлагаем после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, обращать внимание на состояние своего здоровья в течение 14 дней. И при выраженных симптомах обязательно вызывать скорую помощь, — советует во время пресс-конференции Наталья Жукова, государственный санитарный врач Беларуси. — Если же состояние здоровья удовлетворительное, но есть сомнения, можно обратиться к врачу и провести необходимые исследования.

Судя по ответам медиков, анализ на коронавирус может сдать только тот человек, который вернулся в Беларусь из Китая, Италии, Южной Кореи или Ирана. Италия включена в перечень этих стран с 24 февраля.

— При прохождении границы человек дает информацию о себе, заполняет анкету, указывает свой адрес. Эта информация появляется у нас в базе данных, и мы проводим необходимый комплекс мероприятий, — уверяет Наталья Жукова.

Это же касается и тех белорусских туристов, которые прилетают из Италии в аэропорты Вильнюса и Варшавы, а домой добираются другим транспортом. Неясным остается момент, как дальше должен поступить путешественник: ждать звонка от медиков или самому связываться с врачами. Государственный санитарный врач Беларуси говорит, «вся информация будет предоставлена на границе».

Такие анкеты заполняются на всех переходных пунктах, кроме с российской стороны. На пресс-конференции прозвучало, что Беларусь и Россия обмениваются данными по этому вопросу.

Разъяснения по тому, что делать людям, которые общались с вернувшимися из-за границы или просто хотят провериться на коронавирус, на пресс-конференции не прозвучало.

На сегодняшний день в карантине находится 271 человек, представители Минздрава уверяют, что тестов в стране достаточно.

Куда звонить тем, кто хочет провериться на коронавирус?

— Если кто-то был в Италии или других странах и почувствовал себя плохо, он может звонить по этим телефонам и рассказать о самочувствии специалистам. В поликлинику ему идти не нужно. Если у медиков возникнут какие-то подозрения, к человеку приедет бригада скорой, — сообщил начальник витебского облздрава Юрий Деркач.

Звонить можно по телефонам: в Витебске — 8 0212 67-36-44, Полоцке — 8 0214 74-39-44, Новополоцке — 8 0214 57-36-44, Орше — 8 0216 51-34-41 и 51−34−48.

Для жителей Минска открыта горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции 8 017 334 34 68.


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