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Демократ Эми Клобушар решила выйти из предвыборной гонки в США

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  • 2.03.2020, 23:16
Демократ Эми Клобушар решила выйти из предвыборной гонки в США
Эми Клобушар

Политик заявила о намерении поддержать Джо Байдена.

Сенатор от Миннесоты Эми Клобушар заявила в понедельник, что выходит из борьбы за выдвижение в президенты от Демократической партии и намерена поддержать бывшего вице-президента Джо Байдена, с тем, чтобы объединить умеренных избирателей, передает «Голос Америки».

Сообщается, что вечером в понедельник Клобушар вылетает в Даллас, чтобы присоединиться к Байдену.

Клобушар продержалась в президентской гонке дольше некоторых, более известных в и лучше финансируемых претендентов на номинацию и заняла третье место на праймериз в Нью-Гэмпшире. Однако на других праймериз ей не удалось добиться успеха.

Напомним, что в воскресенье о выходе из президентской гонки объявил другой претендент на номинацию от демократов – Пит Буттиджич.


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