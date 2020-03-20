Трамп отменил встречу «Большой семерки» из-за коронавируса 20.03.2020, 8:05

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ДОНАЛЬД ТРАМП

Вместо встречи президент США проведет видеоконференцию онлайн.

Президент США Дональд Трамп отменил встречу лидеров стран G7 в Кэмп-Дэвиде, которая должна была состояться в июне. Вместо очной встречи главы крупнейших развитых стран пообщаются онлайн. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Чтобы каждая страна могла сосредоточиться на борьбе с медицинскими и экономическими проблемами из-за COVID-19, по указанию президента Трампа директор Национального экономического совета США и представитель США по G7 Ларри Кудлоу рассказал своим коллегам из G7, что саммит лидеров G7, который должен был состояться в Кэмп-Дэвиде в июне, теперь будет проводиться в форме видеотелеконференции", — рассказал официальный представитель Белого дома Джадд Дир.

Трамп уже пообщался с главами крупнейших промышленно развитых государств в начале этой недели. Теперь такая форма переговоров станет более регулярной и пройдет в апреле, мае и июне.

Такое решение принято в целях безопасности и борьбы с коронавирусом. Обычно на встречу G7 приезжают большие делегации со множеством ключевых должностных лиц, которые отвлекаются от работы в собственной стране, что сейчас важнее. Также встречи сопровождаются большим скоплением представителей СМИ, что увеличивает риск распространения инфекции.

Предполагается, что встреча G7 будет посвящена насущным экономическим вопросам, вопреки обычно более глобальным темам, которые обсуждают на саммитах "Большой семерки", таких как изменение климата.