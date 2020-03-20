Нефтяной шок поставил Центробанк России в тупик 5 20.03.2020, 8:19

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Российская финансовая система складывается, как «карточный домик».

Решение Владимира Путина выйти на тропу войны против американского сланца, которое обернулось «ценовый джихадом» от Саудовской Аравии и обрушением рубля со скоростью 2014 года, застигло Банк России врасплох, пишет finanz.ru.

За две недели до заседания ЦБ по монетарной политике, от которого рынок ждал дальнейшего снижение ключевой ставки, Россия шокировала нефтяных министров в Вене выходом из сделки ОПЕК+, которая позволила ей накопить 150 млрд долларов в резервов и три года наслаждаться стабильным рублем.

Последовавший крах цен на нефть, беспрецедентный с 1990х, сдул строившийся годами «карточный домик» стабильности. За 10 дней доллар подскочил на 13 рублей, евро - на 12 рублей, а валютный рынок оказался в состоянии микроинфаркта: на торгах в среду, 18 марта, курсы подскочили на 7% и уперлись «лимит», установленный биржей. На отметке 80,87 рубля за доллар и 88,72 за евро на рынке не осталось продавцов валюты.

«Состояние паники и бегство иностранцев из рублевых активов, а также общий отток капитала и ажиотажный спрос на доллары», - не скупился на краски после закрытия торгов Александр Лосев, гендиректор «УК Спутник - управление капиталом».

Потеряв 26% с начала года, рубль стал худшей валютой мира. И в момент, когда центробанки от США и Британии до Бразилии, Индонезии и Украины снижают процентные ставки, чтобы помочь экономике выздороветь от коронавируса, руки Банка России оказались связаны.

Денежный рынок развернулся на 180 градусов и ставит на ужесточение политики ЦБ. Форварды, которые еще в начале марта закладывали снижение ставки, теперь торгуются с ожиданиями ее повышения на 0,5 п.п. в ближайший месяц. Рынок опционов закладывает скачок на 1,9 процентного пункта через три месяца.

«Россия отличается тем, что она является экспортером нефти, и история финансовых кризисов здесь хорошо отрепетирована, - говорит экономист Citigroup Иван Чакаров в Москве. - Так происходит всегда: цены на нефть падают, рубль падает, инфляция растет, наступает финансовая паника».

Риском для ЦБ становится валютизация депозитов, указывает аналитик АКРА Дмитрий Куликов. Бизнес и население хранят 40 трлн рублей на вкладах в рублях, и если начнется миграция этой массы в доллар, у ЦБ может не остаться выхода, кроме как искусственно повышать привлекательность рубля двузначными ставками. «Триггером для этого решения могут стать рост объема обменных операций населением, сообщения о проблемах с ликвидностью у каких-то компаний или банков, но в целом решение о повышении ставки может быть и упреждающим», - рассуждает Куликов.

«Ближайший пример - это эпизод кризиса 2014 года, когда ЦБ повысил ставку на 650 базисных пунктов одним движением, - напоминает Чакаров. - Неудивительно, что рынки стали закладывать в цены существенное повышение ставки в течение следующей пары месяцев».

Но повышение ставки может обрушить на рынок другую лавину - 3 триллиона рублей, вложенных зарубежными фоднами в российский госдолг. Рост доходности госбумаг - это снижение их цен, которое обернется убытками в добавок к потерям на курсах. «Массовое бегство иностранных инвесторов неизбежно будет сопровождаться девальвацией рубля и ростом ставок», - отмечает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

Повышать ставку «косметически» смысла нет: это не остановит отток капитала; с другой стороны, резкий пересмотр ставки может еще больше напугать рынок, рассуждает аналитик ФК «Уралсиб» Ирина Лебедева.

Сценарий со снижением ключевой ставки исключен, единодушны 36 из 37 аналитиков, опрошенных Bloomberg. Большинство из них, а также 15 из 16 экспертов в опросе ТАСС полагают, что ЦБ предпочтет оставить все, как есть: ключевая ставка центробанка, регулирующая стоимость кредитов в экономике и доходность вложений в рубли, останется на уровне 6% годовых.

«Бездействие - это баланс политических целей, а не паралич перед лицом кризиса, - рассуждает экономист Bloomberg Economics Скотт Джонсон, Bloomberg Economics. - Риск повышения ставки растет, поскольку рубль падает, но у Центрального банка есть доверие и пространство для маневра в политике, чтобы держать огонь».

На торгах в пятницу рубль получил передышку: с 17-летнего дна цены на нефть отскочили - до 28,5 доллара за баррель Brent (+13%). Курс доллара отступил с 81,97 до 79,1250 рубля; евро, сходивший утром на 89,6 рубля, спустился на 84,65 рубля.

Чтобы стабилизировать рубль, ЦБ будет проводить интервенции, продавая валюту из ФНБ: влиять на него «через ставку сейчас неэффективно», говорит Долгин.

Дамокловым мечом над рублем продолжает висеть иностранный капитал в гособлигациях, который пока терпит убытки и может поспешить на выход. Отскок рубля будет временным, если ЦБ не решится дать рынку «серьезный» объем ликвидности, сопоставимый с позицией нерезидентов в ОФЗ, - несколько триллионов рублей и их эквивалент в долларах, говорит Лосев: «При таких убытках держателей ОФЗ важна уже не сама ставка, а возможность продолжать финансирование позиций и поддерживать текущую деятельность».

ЦБ может запустить аналог «количественного смягчения», выкупая ОФЗ на рынке и одновременно продавая валют из ЗВР, считает Долгин. Так «печатным станком» и резервами центробанк расплатиться с держателями госдолга.