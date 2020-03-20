Финский эксперт ответила на слова Лукашенко о коронавирусе 26 20.03.2020, 8:29

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Сауна не поможет.

На недавней пресс-конференции Лукашенко поделился с населением страны советами по борьбе с коронавирусом, пишет финское издание Iltalehti (перевод — inosmi.ru).

Лукашенко напомнил о необходимости мыть руки и посоветовал своим гражданам питаться три раза в день.

Потом Лукашенко начал шутить: водку можно использовать не только как антисептик для рук, но еще и пить ее в небольших количествах — чтобы победить вирус. «Водкой надо не только руки мыть, но и, наверное, в день 40-50 грамм в пересчете на чистый спирт, травить этот вирус. Но не на работе», — отметил Лукашенко.

Он посоветовал также сходить в финскую сауну. Лукашенко напомнил о результатах китайских исследований: «Китайцы нам подсказали, что этот вирус при плюс 60 градусах не выдерживает».

«Такие рассуждения о целебной силе сауны нас, финнов, могли бы особенно порадовать», — отмечает издание. Однако, как уже сообщала «Илталехти» (Iltalehti) ранее доцент Варпу Марьомяки (Varpu Marjomäki), посещение сауны не предотвращает заражение коронавирусом.

«Конечно, вирусы погибают на поверхностях при температуре выше 60 градусов, это правда. Но посещение сауны не предотвращает заражение коронавирусом и не помогает заболевшим выздороветь. Больному человеку нельзя идти в сауну», — сказала Марьомяки.