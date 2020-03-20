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«Офицеры, вспомните присягу и защите свой народ»

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  • 20.03.2020, 8:38
  • 7,627
«Офицеры, вспомните присягу и защите свой народ»
Алесь Круткин

Коронавирус в Беларуси - это не эпидемия, а геноцид.

Больницы в некоторых городах переполнены. Врачам запрещают говорить о количестве пациентов и диагнозах. Масок и антисептика не хватает. Диктатор отказывается вводить карантин.

«Коронавирус в Беларуси - это не эпидемия, а геноцид. Офицеры, вспомните присягу и защите свой народ», — заявил в новом видео известный блогер и активист гражданской кампании «Европейская Беларуь» Алесь Круткин.


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