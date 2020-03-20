«Офицеры, вспомните присягу и защите свой народ»39
- 20.03.2020, 8:38
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Коронавирус в Беларуси - это не эпидемия, а геноцид.
Больницы в некоторых городах переполнены. Врачам запрещают говорить о количестве пациентов и диагнозах. Масок и антисептика не хватает. Диктатор отказывается вводить карантин.
«Коронавирус в Беларуси - это не эпидемия, а геноцид. Офицеры, вспомните присягу и защите свой народ», — заявил в новом видео известный блогер и активист гражданской кампании «Европейская Беларуь» Алесь Круткин.