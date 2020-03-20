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Мир обезлюдел из-за эпидемии: фото из космоса

  • 20.03.2020, 9:12
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Мир обезлюдел из-за эпидемии: фото из космоса
Иллюстрационное фото

Как изменились города нашей планеты.

Спутниковые снимки обычно многолюдных мест по всему миру показывают, как пандемия коронавируса повлияла на туризм и повседневную жизнь, сообщает tvn24.pl.

Коронавирус SARS-CoV-2 на сегодняшний день распространился примерно в 170 странах на всех континентах, кроме Антарктиды. Инфекция была подтверждена примерно у 220 000 человек и около 9 000 умерли.

В большинстве стран, затронутых эпидемией, рестораны были закрыты, а ночная жизнь, казино и отели были приостановлены. Малые и крупные предприятия не работают, и движения на улицах стало меньше. Самолеты летают и поезда ходят реже, а границы ЕС, на которых в последние годы не было никакого контроля, снова контролируются.

Граждане остаются в домах.

До вспышки. После вспышки

Эти изменения для многих стран можно увидеть невооруженным глазом, но также и через видоискатель через объектив.

Фотографии предоставлены компанией космических технологий Maxar Technologies.

Они показывают, как площадь самой большой мечети в мире в Мекке опустела за 12 дней. Полные детей и родителей голливудские студии Диснея возле Орландо, штат Флорида, закрыты для посетителей. Тяньаньмэнь, самая большая общественная площадь в мире, опустела.

Фото: REUTERS / SATELLITE IMAGE ©2020 MAXAR TECHNOLOGIES

Аэропорт в Фениксе, штат Аризона, опустел менее чем за две недели, и на взлетно-посадочных полосах не так много готовых к взлету машин. Трудно теперь найти плотные ряды машин на стоянке, которая раньше была заполнена каждый день.

Движение также значительно сократилось в аэропорту Солт-Лейк-Сити в штате Юта. Из десятков самолетов на сегодняшний день осталось только несколько. Фотографии американских аэропортов были сделаны 5 и 16 марта.

Меньше трафика и в небе над Европой. Вот как выглядит парк машин на терминале в аэропорту Лиссабона. Сравнительные фотографии были сделаны 27 февраля и 17 марта.

Больница Хуошэньшань в Ухане - городе, где разразилась эпидемия коронавируса, - также была увековечена на фото из космоса. Объект был создан в ответ на распространение SARS-CoV-2. Строительные работы начались 24 января этого года. Больница начала работу 3 февраля.

Фото: REUTERS/MAXAR TECHNOLOGIES

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