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В Беларуси возникли серьезные проблемы с валютой

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  • 20.03.2020, 9:48
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В Беларуси возникли серьезные проблемы с валютой

Люди занимают очередь в обменники и банкоматы с самого утра.

Многие белорусы столкнулись с серьезными проблемами при покупке валюты, сообщает телеграмм-канал «Баста».

«Узнав о скачке курса, решила часть зарплаты перевести в валюту. На покупку 215 долларов пришлось потратить почти три часа. Обошла несколько обменников, где валюты вообще не было. В конце концов в отделении «Беларусбанка» на Руссиянова оказалось, что есть 30 долларов. Дальше просто ждала, когда кто-нибудь придет сдавать валюту и сразу покупала. Почти два часа ушло на ожидание – пока получилось набрать нужную сумму. За это время в отделение заходил десятки людей, которые тоже хотели купить валюту. Что будет завтра – даже страшно представить», — сообщила подписчица телеграм-канала из Минска.

Все чаще люди сталкиваются с тем, что валюты в банкоматах нет.

В Бресте очереди в обменники и банкоматы занимают с самого утра. «Друзья, не забывайте о вирусе. Надевайте маски, соблюдайте дистанцию», — призывает «Баста».

фото: «Баста»

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