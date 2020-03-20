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Китай начал отказываться от углеводородов «Роснефти» из-за санкций США

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  • 20.03.2020, 9:55
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Китай начал отказываться от углеводородов «Роснефти» из-за санкций США

В этот раз Кремль столкнулся с небывалым нефтяным кризисом.

В предыдущие кризисы, когда рубль падал, на одних АЗС появлялись колонки, закрученные шлангами, на других выстраивались очереди — нефтепродукты становилось выгодней экспортировать.

На сей раз дефицита топлива нет; возможно, и не будет. Потому что вывозить и сырую нефть, и продукты из нее почти уже некуда, пишет обозреватель «Новой газеты» Алексей Тарасов.

В ночь на 19 марта в аэропорту Красноярска приземлился Bombardier с регномером M-YOIL, на котором летает Игорь Сечин, в городе видели пронесшийся сначала в центр, спустя несколько часов обратно в аэропорт кортеж. О целях непланового визита официально не сообщается ничего, но уже и главные госСМИ России констатируют если не крах, то что-то близкое к тому: Китай начал отказываться от углеводородов «Роснефти» из-за санкций США. Китайская госкомпания Sinochem Group прямо указала в условиях прошедшего 16 марта конкурса на закупку нефти с поставкой в мае-июне, что «Роснефть» и ее дочки не могут участвовать в тендере. Этому предшествовал отказ Европы от российской нефти в пользу саудовской.

Помимо схлопывающихся рынков сбыта, у «Роснефти» наметились проблемы и в операционных планах внутри России. «Ведомости», больше других СМИ осведомленные о заботах Сечина, пишут, что обесценивание сырья не позволит «Роснефти» (а также «Газпром нефти») в текущем году воспользоваться налоговыми льготами на Ванкорском и Приобском месторождениях, бизнес лишится 120 млрд — вычетов из налога на добычу полезных ископаемых. При цене нефти выше базовой ($42,45 в 2020 году) компании получили бы фиксированный вычет в 60 млрд с Приобского месторождения с 2020 года с применением обратной силы закона (законопроект еще разрабатывается). Такой же суммы мог достичь запланированный вычет по Ванкору (и тоже льгота не применяется, если баррель опускается ниже базовой цены, — 12 марта Госдума одобрила этот законопроект в первом чтении).

Размеры этой льготы привязаны к тратам «Роснефти» на обустройство пропиаренного недавно нового нефтегазового кластера «Восток ойл» на красноярском Севере (Таймыр). В конце прошлого года эту структуру перевели из Москвы в Красноярск, а Сечин обещал президенту добычу арктическим кластером «Роснефти» до 100 млн тонн нефти к 2030 году. Кластер включает Лодочное, Сузунское, Тагульское, Пайяхское и другие месторождения; запасы пока не подтверждены. Затраты на реализацию этого арктического проекта могут составить до 10 триллионов рублей, говорил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. В сентябре глава «Роснефти» просил Путина ускорить выделение налоговых льгот в 2,6 трлн рублей для «Восток ойла».

Но при новой цене нефти и тем более с перспективой лишения финансовых льгот проект, очевидно, нерентабелен.

Ранее Павел Сорокин сообщал, что добыча здесь нефти с учетом всех налоговых льгот останется рентабельной при цене на нефть $35–40 за баррель.

Никаких хоть сколько-нибудь обнадеживающих решений на предполагаемой встрече Сечина с красноярским губернатором Александром Уссом не принято, в противном случае об этом бы тут же сообщили, как обо всех их предыдущих беседах, где пиарили «Восток ойл». Из Красноярска борт M-YOIL взял курс на Таймыр (Норильск).

Пока радует одно — перспектива избежать дефицита бензина.


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