Оплеуха для Лукашенко 12 20.03.2020, 10:07

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СЕРГЕЙ НАУМЧИК

Диктатору надо было лучше учить историю ВКЛ.

Правитель Беларуси не удивлялся бы российскому коллеге, если бы знал историю ВКЛ и Московии, рассказывает на «Радыё Свабода» журналист Сергей Наумчик.

Экс-депутат Верховного Совета Сергей Наумчик объясняет, почему белорусов по всему миру не берут на борт российских самолетов.

- Вот оно как! Под Волгой в окопах гнили вместе, а умирать «русские братья» белорусов оставляют там, возле Ганга. Вот Александр Григорьевич, наверное, очень удивился. А зря!

Сергей Наумчик полагает, что если бы правитель изучал историю Беларуси не по советским учебникам, а по работам Орлова, Трусова, Ермаловича и Голубева, то был бы в курсе: история взаимоотношений ВКЛ и Московии веками складывалась не из мира, а из войны.

- Ну, такая уж была история. И наши предки не удивились бы такому поведению российских пилотов и стюардесс.