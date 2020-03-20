закрыть
20 марта 2020, пятница, 12:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

Оплеуха для Лукашенко

12
  • 20.03.2020, 10:07
  • 8,607
Оплеуха для Лукашенко
СЕРГЕЙ НАУМЧИК

Диктатору надо было лучше учить историю ВКЛ.

Правитель Беларуси не удивлялся бы российскому коллеге, если бы знал историю ВКЛ и Московии, рассказывает на «Радыё Свабода» журналист Сергей Наумчик.

Экс-депутат Верховного Совета Сергей Наумчик объясняет, почему белорусов по всему миру не берут на борт российских самолетов.

- Вот оно как! Под Волгой в окопах гнили вместе, а умирать «русские братья» белорусов оставляют там, возле Ганга. Вот Александр Григорьевич, наверное, очень удивился. А зря!

Сергей Наумчик полагает, что если бы правитель изучал историю Беларуси не по советским учебникам, а по работам Орлова, Трусова, Ермаловича и Голубева, то был бы в курсе: история взаимоотношений ВКЛ и Московии веками складывалась не из мира, а из войны.

- Ну, такая уж была история. И наши предки не удивились бы такому поведению российских пилотов и стюардесс.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд Павел Северинец
Карантин спасает жизни
Карантин спасает жизни Денис Казакевич