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Белоруска из списка Forbes: На встречах инвесторы говорили - девушка, принесите кофе

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  • 20.03.2020, 10:28
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Белоруска из списка Forbes: На встречах инвесторы говорили - девушка, принесите кофе

Девушка выросла в Чижовке и запустила стартап, который теперь поддерживает сооснователь Tesla.

Белоруска Татьяна Зарецкая на днях попала в Forbes 30 Under 30 — это список людей в возрасте до 30 лет с потенциально большим будущим. Девушка выросла в Чижовке, разочаровалась в ФМО БГУ («Как можно изучать международное право на русском языке?»), уехала в Таллинн и запустила свой стартап Laava Tech, который теперь поддерживает сооснователь Tesla. Onliner поговорил с Татьяной и узнал, каково это — оказаться в списке Forbes, почему даже при переезде ты остаешься белорусом и зачем делать стартап по выращиванию растений, если терпеть не можешь помидоры.

«Купить место в списке нельзя»

— Как попадают в Forbes 30 Under 30? Нужно подавать заявку или редакция сама ищет подходящих людей?

— Кто-то должен тебя номинировать. Чем выше позиция человека, который тебя выдвигает, тем больше шансов попасть в 30 Under 30. Я не знаю, кто меня номинировал и что писали про меня: эту информацию не предоставляют. Если проходишь в следующий тур, то присылают огромный Google Doc, там около пяти страниц вопросов. Честно говоря, примерно на середине я уже почти сдалась: некоторые вопросы были довольно странными. Но я всегда хотела попасть в Forbes 30 Under 30 — даже не знаю почему. И я очень рада, что получилось.

— Что за странные вопросы?

— Кроме вопросов о компании, технологиях, клиентах, наградах, было много личных вопросов.

У меня преобладает логическое мышление, я не люблю рассуждать на тему «Что бы вы изменили десять лет назад, если бы были нынешние знания?» или «Какой совет дали бы себе 18-летней?». Да никакого! Я не настолько умнее с тех пор, чтобы давать себе советы в прошлом, и я ничего не меняла бы.

— Ответы на эти вопросы влияли на вероятность попадания в список или они просто для бэкграунда личности?

— Я не знаю, как у них проходит внутренний процесс отбора. В этом же опроснике нужно дать контакты трех-четырех людей, с которыми Forbes может связаться и подтвердить правильность твоих данных. Мне кажется, что многое зависит от того, кого ты указываешь и насколько они отвечают на звонки или сообщения.

Сразу скажу, что купить место в списке нельзя и платить за членство не нужно. Сейчас меня пригласили в закрытый клуб, у меня есть доступ в приложение Forbes Under 30, плюс они организуют много мероприятий для участников. К примеру, меня пригласили на одно мероприятие в Израиль, но будет оно ближе к концу года — смотря когда ситуация [с коронавирусом] уляжется.

— Получается, ты можешь написать напрямую Грете Тунберг? Она тоже вошла в Forbes 30 Under 30.

— Теоретически — да, я могу с ней связаться. Но пока что я особо не смотрела возможности приложения.

— Forbes приводит статистику по новым участникам рейтинга: 83% считают свой молодой возраст преимуществом в карьере, работают эти люди в среднем 62 часа в неделю, а тройка менторов мечты — Илон <Маск, Билл Гейтс и Ричард Брэнсон. Насколько это все совпадает с тобой?

— Возраст я тоже считаю преимуществом. Когда ты моложе, некоторые вещи делаешь, не задумываясь, и нет страха перед решениями. Со временем я понимаю, что у меня появляются какие-то блоки, я более взвешенно подхожу ко всему, и в стартап-индустрии это не всегда помогает.

Насчет 62 часов в неделю — на самом деле гораздо больше. У меня были очень интенсивные последние два года, особенно в командировках — я чувствую свою вину, что оставляю семью. Часто сплю по три-четыре часа в сутки, а все остальное время работаю. Несколько раз доводила себя до полного истощения, но вся эта работа окупается.

— Кто твой ментор мечты?

— А он уже есть. Наш ментор — сооснователь Tesla Джеффри Брайан Штробель. Он был техническим директором Tesla около 15 лет и придумал технологию, которую проспонсировал Маск. Так что это не моя мечта, а уже реальность.

— Гейтс и Брэнсон — ну такое себе?

— С Гейтсом было бы интересно встретиться, но реально мечта — Масаеси Сан. Это глава Softbank, мне очень нравится его подход к финансированию проектов: каждый стартап, который добавляется в экосистему, в той или иной мере поддерживает предыдущий стартап.

«Ты не перестаешь быть белорусом, когда уезжаешь куда-то»

— Ты училась в БГУ и потом поехала в Эстонию. Как все происходило?

— БГУ я не окончила: я изучала международное право и через два года поняла, что изучать его на русском языке — не самый оптимальный вариант. Хотела попасть именно в Эстонию, мне она очень нравится — была здесь несколько раз в детстве, с родителями.

— В Беларуси бываешь?

— Конечно. В этом году планировала приезжать каждый месяц, но сейчас сложная ситуация. И да, гражданство у меня белорусское, я его не меняла.

— Иногда встречается предвзятое отношение к людям, которые уехали в другую страну, но продолжают хвалить родную: мол, хорошо любить родину на расстоянии. Что думаешь об этом?

— Я считаю себя стопроцентной белоруской. Когда я переезжала в Эстонию, мнение было другим: думала, что я стану настоящей эстонкой, выучу язык и так далее. Но ментальность никуда не уходит, и ты начинаешь гораздо больше ценить родную страну. Я не представляю себя ни в какой другой национальности.

Возможно, люди, которые так думают, просто не переживали этот опыт. Нет, ты не перестаешь быть белорусом, когда уезжаешь куда-то. Переезд ничего не меняет.

— Что особенного в этом менталитете?

— Я очень нетипичная для этой индустрии женщина: у меня жесткий подход, я очень прямолинейна, поэтому работать со многими людьми не могу. Сначала сотрудники обижаются, а потом начинают это ценить. Отношение мужчин к женщинам и женщин к мужчинам — это то, что вкладывают тебя в родной стране, и на таких ценностях, паттернах выживаешь. Вот это видно по менталитету.

— То, что ты назвала, совсем не соотносится с «памяркоўнасцю».

— Я не сказала бы, что все белорусы «памяркоўныя». Знаю ярких представителей стартап-индустрии, которых совсем нельзя описать этим словом.

— А в целом как считаешь: «памяркоўны» — обидная характеристика?

— Нет. Я очень терпеливая, и на многие вещи мне все равно, если они не входят в сферу моих интересов. Думаю, в этом есть большой плюс: можно не обращать внимания на то, что тебя не касается.

— В твоем профиле в LinkedIn указано, что ты участвовала в конкурсах красоты.

— Да, я была участницей, но не хотела бы развивать тему: это больше не сфера моих интересов.

— То есть ты руководишь стартапом, участвовала в конкурсах красоты и попала в Forbes 30 Under 30. Ты — та самая дочь маминой подруги, на которую нужно равняться?

— Так, окей. По порядку: у меня нет богатых родителей, я выросла в Чижовке, и они до сих пор там живут (не в коттедже и не суперапартаментах), государственных должностей никогда не занимали.

Я была бы очень рада, если бы мои родители были богатыми. Я прочитала комментарии к новости и написала им: «Ну, когда я уже дождусь? Все говорят, что у меня богатые родители!»

Они меня всегда сильно поддерживали и ничего не запрещали. А, и еще: богатого мужа тоже нет, как и любовника. Все сама, все сама (смеется. — Прим. Onliner). Кстати, сооснователь Laava Tech — мой отец. Но это я привлекла его в фирму, а не он меня.

Просто я очень упорная, и если берусь за дело, то выполняю его на сто процентов. В университете, к примеру, был средний балл 4,9 из 5, хотя этот диплом абсолютно не нужен. Со стартапом тоже: когда начинала, мне говорили, что ничего не получится, я все придумываю. Хотя и до сих пор это говорят: «Девушка в этой индустрии? А что вы здесь делаете?»

А сколько раз меня просили кофе принести. Приходишь на встречу с потенциальным инвестором или клиентом, основателем бизнеса. И они: «Да, девушка, принесите кофе, пожалуйста». И я такая: «Ну, вообще-то, у вас встреча со мной».

— Как относишься к этому?

— Вначале было обидно, а сейчас все равно. Я ничего с этим не могу поделать, кроме как достойно выходить из ситуаций. Поэтому просто говорю, что пришла на деловую встречу.

— Расскажи о запуске Laava Tech.

— Я начала стартап с шестью студентами. За первые четыре месяца ушли четыре человека: сказали, что работы слишком много. Я осталась с одним сооснователем и проработала с ним еще восемь месяцев. Технических знаний не хватало, и здесь помог отец — поэтому мне казалось нечестным ничего не дать ему в фирме.

— Откуда такое название? Лава не ассоциируется с фермерством.

— В первые полгода название было Artisan. Но потом мы узнали, что есть компания с таким названием, и работает она в схожей индустрии. Тогда нас попросили за ночь придумать новое имя. Если честно, я понятия не имею, почему Laava Tech.

Я не считаю, что имя очень важно для стартапа. Сейчас, конечно, оно важно — это как знак качества.

— Ты как-то связана с фермерством? Почему такая сфера?

— Для студентов-магистров Таллиннского технического университета есть программа, где можно попробовать себя в стартап-индустрии. Я хотела поучаствовать, потому что был последний год обучения — другой такой возможности уже не будет. Фишка в том, что своя идея не нужна: можно присоединиться к какой-нибудь команде. Пришла, начала слушать идеи и подумала: «Как это все скучно, я не хочу ни в какую команду». Сферы были не плохие, а просто скучные для меня: страхование, например, совсем мне неинтересно, как и область игр. Поэтому решила делать свой проект.

А идея появилась так. В Беларуси многие бабушки выращивают что-нибудь в теплицах. Вот и у меня была бабушка, которая растила помидоры в стаканчиках. Я жила с родителями и бабушками в одной квартире — это снова к вопросу о «богатстве».

И стаканчики с помидорами были просто везде: на кухне, на столе, на балконе, на подоконниках. Это все воняет, а я просто ненавижу помидоры — аллергии нет, но стоит запах вспомнить, и я вздрагиваю.

У меня появилась идея, что можно упростить процесс. И когда начали работать над этим, то стали разговаривать с владельцами теплиц, с людьми из бизнеса в этой сфере. Стало понятно, что есть много проблем. А эта область — одна из крупнейших по объему рынка, еда нужна всем.

— В чем заключается упрощение процесса?

— Изначально была идея в увеличении урожайности с помощью света. Потом уже мы поняли, что клиентам важнее сократить расходы на электроэнергию, чем увеличить урожай.

Насчет того, что это «просто лампы и такое любой соберет»: ну, я буду рада, когда сооснователь Tesla с ними свяжется и поддержит проект. Не все так просто, но у нас нет ни нужды, ни желания делать информацию более публичной на данном этапе.

Нужно понимать разницу между бизнесом и стартапом. Мы именно стартап. А у людей мышление «купи-продай». Я же хочу полностью изменить сферу тепличного фермерства. Это требует немного других ресурсов, целей и технологий.

Сама лампа — просто кусок железа, она может быть любой. Но сейчас у нас технические ограничения по моделям, которые можно использовать. С ними работать мне неинтересно. Что интересно — блок управления и софт. Сейчас мы можем контролировать 15 параметров внутри лампы. Разглашать все я не могу.

— Все параметры направлены на снижение электропотребления?

— Нет. Они направлены на то, чтобы синхронизировать освещение с процессом фотосинтеза и с другими параметрами внутри помещения. Например, уровень CO2 тоже влияет на то, каким должно быть освещение.

Тип растения, стадия роста — все подбирается индивидуально и меняется с течением времени суток, времени созревания. Но это не основное, а о главном я пока не могу говорить.

Также мы собираем собственную библиотеку данных, но пока она в недостаточно большом формате для монетизации.

— Где продукт уже используется?

— Финляндия, Эстония, Польша, Израиль, США.

— А Беларусь?

— Здесь мы только тесты проводили. Если будет спрос, мне было бы интересно сделать и в Беларуси. Но я не уверена, что в стране достаточно частных производств. И не знаю, получится ли продавать наш продукт государственному сектору: там ведь тендеры и так далее.

— Насколько стартап повышает эффективность бизнеса в цифрах?

— Снижение электропотребления до 90% в сравнении с использованием старых люминесцентных ламп. В случае с LED — до 75%, но в среднем выходит 50% экономии на электричестве. Это очень много, потому что освещение — самый большой источник потребления энергии для теплиц. Например, в Эстонии одна теплица тратит в год примерно €300—400 тыс. на освещение.

— Ты победила в Polar Bear Pitching (питчить стартап нужно стоя в настоящей проруби). Не думала, что этот конкурс — перебор?

— Я много где участвовала и побеждала, получила награду из Японии в сентябре прошлого года. Насчет Polar Bear Pitch — это случилось в самом начале стартапа, и тогда я вообще ни о чем не думала. Проекту было несколько месяцев, мы победили в той университетской программе, и я решила подать заявку, потому что было интересно.

Я никогда в проруби не купалась, и все отговаривали меня. После подачи заявки не думала, что хотя бы в полуфинал пройду.

— Сколько минут в воде простояла?

— Точно не помню. Думаю, почти три минуты.

— Стоило того?

— Однозначно. Я не жалею ни об одном мероприятии, в котором участвовала. Это создает круг общения, и есть люди, которым интересно, как мы развиваемся, они всегда поддержат, дадут совет. Если есть возможность поучаствовать в чем-то, всегда соглашаюсь. Не потому, что мне нравится это, а потому, что второго шанса не будет.

— Лучший совет, который слышала?

— Наберись смелости облажаться в чем-то еще.


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