В Египте археологи обнаружили мумию гигантского крокодила 2 20.03.2020, 10:33

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Необычная находка была сделана на восточном берегу Нила.

В Египте археологи обнаружили мумию четырехметрового крокодила. Необычная находка была сделана при раскопках в районе Наг-Хаммади на восточном берегу реки Нил. В этом месте несколько тысячелетий назад находились гробницы знати и лиц, приближенных к фараонам, а также несколько храмов в честь главных божеств Древнего Египта, пишет lenta.ua.

Кроме того, в ходе раскопок специалисты нашли еще несколько мумифицированных крокодилов, длина двух из них превышает 1,2 метра, а также головы некоторых более мелких животных, которых также почитали в этой местности. Рядом с мумиями были найдены и специальные инструменты, используемые в процессе бальзамирования, и рулоны полотна, в которых заворачивали мумии перед погребением.

В Древнем Египте крокодил олицетворял древнеегипетское божество Себека. Этот бог считался покровителем воды и разлива Нила и изображался на фресках и стенах гробниц с головой крокодила. По верованиям древних египтян, Себека отпугивал силы тьмы и охранял от них как других божеств, так и людей.

Центром культа бога-крокодила в Древнем Египте и в более поздние времена правления династии Птолемеев был храм в местечке Ком-Омбо, расположенном приблизительно в 50 км к северу от современного города Асуан. Основание храма относят к годам правления фараона XVIII династии Нового царства Тутмоса III (1479−1425 годы до нашей эры).

Мумификация животных была широко распространена в Древнем Египте. Ей подвергались не только крокодилы, но и собаки, кошки, обезьяны и даже птицы. Согласно верованиям, мумия животного в некотором роде помогала обеспечить связь умершего с миром богов.