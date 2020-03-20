Коронавирусом в мире заразилось уже более 233 тысяч человек 2 20.03.2020, 10:50

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ФОТО: EPA

Актуальные данные по пандемии на 20 марта.

По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрировано 80 967 подтвержденных случаев заболевания. Число заразившихся во всем мире превысило 233,7 тыс. человек (по данным SCMP).

По данным Всемирной организации здравоохранения на вечер 19 марта, в мире за сутки подтверждено 16 556 новых случаев заболевания. В европейском регионе заражены более 87 тыс. человек, сообщает РБК.

Всего умерли 9839 человек (данные SCMP).

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 199 человек, за сутки выявили 52 носителя инфекции в 23 регионах страны. 19 марта стало известно, что в Москве скончалась первая пациентка с коронавирусом — женщина 79 лет. У нее тяжелая пневмония развилась на фоне множественных хронических заболеваний, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Италия по числу жертв пандемии обогнала Китай, откуда начало распространяться заболевание. С начала распространения заболевания в стране умерли более 3,4 тыс. человек, в Китае — 3,2 тыс.

Из-за коронавируса организаторы перенесут Каннский фестиваль, который должен был пройти в середине мая. Московский кинофестиваль, который был намечен на апрель, также не состоится, новые даты проведения пока не объявлены.

В Израиле гражданам временно запретили покидать дома. Люди могут выходить на улицу только лишь в случае необходимости покупки продуктов или лекарств, собираться более чем по десять человек также запрещено.

Князь Монако стал первым главой государства, заразившимся коронавирусом, состояние его здоровья «не внушает опасений». Князь самоизолировался и работает в личных апартаментах.