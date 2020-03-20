За три дня за границу выехали около 11 тысяч белорусов 8 20.03.2020, 10:48

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Иллюстрационное фото

По возвращению им даже вряд ли измерят температуру.

За три дня за границу выехали около 11 тысяч белорусов, сообщает mfa.gov.by. Они проигнорировали рекомендации МИДа Беларуси и не воздержались от зарубежных поездок, несмотря на распространение коронавируса.

Напомним, на белорусской границе практически отсутствует проверка приезжающих из-за границы. В лучшем случае, у них измеряют температуру и проверяют, были ли они в странах, охваченных пандемией коронавируса. Однако в большинстве случаев возвращающихся из-за границы белорусов просто никто не проверяет.

Напомним, в большинстве стран мира возвращающихся из-за границы граждан помещают на карантин.