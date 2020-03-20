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За три дня за границу выехали около 11 тысяч белорусов

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  • 20.03.2020, 10:48
  • 3,576
За три дня за границу выехали около 11 тысяч белорусов
Иллюстрационное фото

По возвращению им даже вряд ли измерят температуру.

За три дня за границу выехали около 11 тысяч белорусов, сообщает mfa.gov.by. Они проигнорировали рекомендации МИДа Беларуси и не воздержались от зарубежных поездок, несмотря на распространение коронавируса.

Напомним, на белорусской границе практически отсутствует проверка приезжающих из-за границы. В лучшем случае, у них измеряют температуру и проверяют, были ли они в странах, охваченных пандемией коронавируса. Однако в большинстве случаев возвращающихся из-за границы белорусов просто никто не проверяет.

Напомним, в большинстве стран мира возвращающихся из-за границы граждан помещают на карантин.


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