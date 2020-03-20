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Миоры: история одной жести

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  • 20.03.2020, 10:57
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Миоры: история одной жести

Это пример того, как в Беларуси осваиваются многомиллионные инвестиции.

Начнем с оптимистично-вдохновляющих моментов. В Миорах завершается реализация одного из крупнейших не только в Витебской области, но и в стране в целом инвестиционного проекта, пишет gazetaby.com.

Речь идет о Миорском металлопрокатном заводе, который будет выпускать белую жесть, необходимую для выпуска тары. На май запланирован пробный пуск предприятия, к концу года завод выйдет на предпроектную мощность, а весной следующего года он должен заработать в полную мощь.

Уникальность миорского завода в том, что он будет первым предприятием подобного типа на постсоветском пространстве. Новый завод не только закроет потребности внутреннего рынка (а по данным КГК в страну ежегодно заводится белой жести и готовой тары на $35 миллионов), но и позволит зарабатывать на экспорте.

В Миорах планируют выпускать до 240 тысяч тонн белой жести толщиной от 0,1 мм, которая пока является новинкой в постсоветских странах. 80% продукции хотят отправлять на экспорт.

Кроме того, новый завод трудоустроит более 600 человек, в райцентре для них построен жилой квартал. По последним данным объем инвестиций превысил 400 миллионов евро.

Теперь поговорим о том, что не так с вышеупомянутыми цифрами и датами. Согласно планам властей, завод должны были запустить в четвертом квартале 2019-го. Причин задержки несколько. В начале марта строящееся предприятие посетил глава Комитета госконтроля Леонид Анфимов. Вот его выводы, опубликованные на сайте госконтроля: из-за параллельного проектирования и составления бизнес-плана приходилось вносить корректировки. Инвестор столкнулся с трудностями — масштабная стройка развернулась на участке площадью более 40 га с болотистой почвой, из-за чего на укрепление фундамента пришлось затратить больше времени и средств, чем планировалось. В результате почти весь грунт под основным корпусом был заменен на песок.

— Инвесторы не учли, что грунты не соответствовали первым проектно-изыскательским работам. Это повлекло удорожание и увеличение сроков выполнения работ, — цитирует председателя КГК пресс-служба ведомства. — Также возник вопрос с финансированием: не исполнялись договоренности с кредитующими банками не только в Беларуси, но и за рубежом.

Кроме того, констатировал Анфимов, повлиял и субъективный фактор — «отношение отдельных руководителей, которые призваны сопровождать инвестиционные проекты такого масштаба в стране». В итоге, наслоение всех факторов привело к тому, что проект пока не реализован.

Как тут не напомнить, что в первых сообщениях о будущем заводе речь шла об инвестициях в размере более 200 миллионов евро. Любопытно, сколько стоила инвестору ошибка с выбором участка под строительство?

История завода белой жести в Миорах — яркий пример того, как в Беларуси осваиваются многомиллионные инвестиции. К сожалению, он далеко не единственный.

Вспомнить хотя бы срыв пуска светлогорского завода беленой целлюлозы из-за сотен километров нестандартного кабеля. Цена вопроса тогда составила около $50 миллионов.


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