Племянник Путина объявил о создании партии для выборов в Госдуму 8 20.03.2020, 10:59

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Роман Путин назвал свою будущую партию «правоконсервативным проектом».

Двоюродный племянник президента бизнесмен Роман Путин собирается создать партию на базе движения «Люди дела». Об этом сообщает «Коммерсант».

Путин называет свою будущую партию «правоконсервативным проектом», направленным на защиту интересов предпринимателей. В частности, «Люди дела» обещают заняться снижением налоговой нагрузки для малого бизнеса, борьбой с монополистами и снижением налогов, в задачи также войдут дешевые кредиты.

Издание отмечает, что основная цель партии — пройти на ближайшие выборы в Госдуму, сам Путин также намерен в них участвовать. До конца весны планируется провести учредительный съезд, чтобы выдвинуть кандидатов на региональные выборы в сентябре. По словам Путина, у движения «сильные позиции» в Центральном и Северном федеральных округах, а также на Дальнем Востоке.

«Людей дела» Путин создал в феврале, с того момента движение собрало 16 тысяч сторонников в 45 регионах, утверждает собеседник газеты. Сам бизнесмен стал председателем движения, а в его совет пошли вошли ректор Московского института современного академического образования Лариса Астанина, президент Федерации тхэквондо России Лазос Цилфидис, предприниматели и юристы.

«Я, как гражданин, имею собственную позицию и намерен ее продвигать с помощью политических процессов», — ответил Путин на вопрос о том, считает ли фамилию президента своим козырем. Он добавил, что, если администрация президента проявит интерес к движению, то его представители «готовы общаться и продвигать нашу позицию».

Роман Путин — сын двоюродного брата президента Игоря Путина. В 2012 году экс-оперативника ФСБ Романа Путина назначили советником губернатора Новосибирской области на общественных началах, однако в следующем году он был уволен. С 2013 года он возглавляет попечительский совет Федерации тхэквондо.

В 2014 году бизнесмен основал в Лондоне компанию Putin Consulting Ltd, которая вскоре сменила название на «Путин Консалтинг» и переехала в Россию. Возглавляемый Путиным Русский академический фонд ранее предлагал ограничить выезд за границу некоторым категориям молодых специалистов.