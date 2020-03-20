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Курс евро в обменниках Беларуси превысил три рубля

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  • 20.03.2020, 11:07
  • 3,717
Курс евро в обменниках Беларуси превысил три рубля

Доллар вырос до 2,76 рубля.

Курс продажи банками евро утром 20 марта превысил 3 рубля. При этом на начало торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже эта валюта сегодня начала падать — на 0,96%.

Самый высокий курс продажи банком евро сейчас — 3,032 рубля (БСБ Банк), самый низкий — 2,8 рубля (Альфа-Банк и БТА Банк). Самый высокий курс продажи банком доллара — 2,78 рубля (Технобанк), а самый низкий — 2,66 рубля (Paritetbank и БТА Банк), сообщает tut.by.

Напомним, по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 19 марта национальная валюта ослабла к основным валютам. Курс доллара вырос до 2,5414 рубля (на 4,1%, или 0,1001 рубля), евро — до 2,764 рубля (на 2,98%, или на 0,08 рубля), российский рубль — до 3,1806 белорусского рубля за 100 российских рублей (на 0,73%, или на 0,0231 рубля).

Но, несмотря на рост курса основных валют, на нее возник заметный спрос. В банкоматах и обменниках возникла нехватка долларов и евро. Власти пояснили, что нехватка американской валюты вызвана трудностями с доставкой валюты из США. Белорусам посоветовали обратить внимание на безналичную покупку доллара, а также на другие валюты, в том числе на евро. Население, похоже, последовало рекомендациям — в обменниках возникла нехватка и евро.


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