Королева Великобритании обратилась к гражданам в связи с коронавирусом 2 20.03.2020, 11:14

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Елизавета ІІ с супругом покинули Лондон и будут жить в Виндзорском замке.

Королева Елизавета II заявила о солидарности с британским народом после вспышки коронавируса, заявив, что семьи по всей Британии вступают в «период большой обеспокоенности и неопределенности», сообщает «Униан».

19 марта выяснилось, что Ее Величество официально ушла на карантин. Вместе с супругом они покинули Лондон и будут жить в Виндзорском замке (по информации СМИ, до Пасхи, которая в 2020 году припадает на 19 апреля) на неделю раньше, чем планировалось, и, вероятно, останется там дольше, чем изначально предполагалось - из-за коронавируса, который больше всего распространился в Лондоне.

Об изоляции Елизавета II заявила на официальных страницах королевской семьи в социальных сетях. Кроме того, в связи с пандемией коронавируса монархиня призвала британцев изменить привычный образ жизни и соблюдать меры безопасности.

«Сегодня мы с Филиппом прибыли в Виндзор. Мы знаем, что многие люди и семьи по всему Соединенному Королевству и по всему миру находятся в состоянии большой тревоги и неопределенности. Нам всем советуют скорректировать образ жизни для общего блага народов, частью которых мы являемся, и, в частности, для защиты наиболее уязвимых групп (королева в этом году отметит 94-летие, а, как известно, пожилые люди – в группе риска заражения коронавирусом, – Прим.)», – говорится в заявлении.

Ее Величество поблагодарила за работу ученых, врачей и сотрудников государственных служб, а также заверила, что мир справится с пандемией.

«Вы можете быть уверены, что я и моя семья готовы сделать все возможное», – заключила королева.

Ранее сообщалось, что дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон перешли на дистанционное обучение в школе из-за карантина.