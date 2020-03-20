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«Я в шоке: в Беларуси теперь нужно платить за подписи чиновников?»

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  • 20.03.2020, 11:14
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«Я в шоке: в Беларуси теперь нужно платить за подписи чиновников?»
Фото: borovljany.by

Рассказ о том, что происходит в Минском зональном центре гигиены и эпидемиологии.

Читатель «Салідарнасці» рассказал, как от него хотели получить деньги в Минском зональном центре гигиены и эпидемиологии.

Вот рассказ Николая об инциденте в Минском зональном центре гигиены и эпидемиологии, который находится в Боровлянах:

– Под актом приемки выполненных работ по перепланировке квартиры нужно было собрать подписи из нескольких служб – в том числе санэпидемстанции. Приехал в Боровляны, секретарь отправила меня в кабинет сотрудника. Тот сказал: да не вопрос, идите оплачивайте услугу. Я был в шоке: в Беларуси теперь нужно платить за подписи чиновников?

Я у него спросил: так, а за что платить? Санэпидемстанция не проводила ни проверки, ни экспертизы, вообще ничего не сделала. Неужели теперь в нашей стране есть платная услуга «поставить подпись»?

Увидев мое возмущение, сотрудник предложил пройти к секретарю. Та попыталась было надавить: идите оплачивайте, претензии – не к нам. В этот момент, услышав о конфликте, вышел другой мужчина, как я понял, их руководитель. Пригласил меня к себе в кабинет и без всяких вопросов, без всякой оплаты поставил подпись и печать.

Поскольку до оплаты не дошло, то не знаю, сколько денег в санэпидемстанции хотели получить от меня за «поставить подпись».

Чтобы разобраться в ситуации «Салідарнасць» дозвонилась до главного государственного санитарного врача Минского района Владимира Долгопола. Разговор с ним вышел коротким. Тот сказал, что подобной платной услуги в их санэпидемстанции нет:

– У него есть какая-то оплата на руках? Такой услуги у нас нет!

Владимир Долгопол предложил в случае претензий написать в Минский зональный центр гигиены и эпидемиологии – «мы ответим официально». После чего положил трубку.


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