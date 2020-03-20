США хотят вмешаться в нефтяной конфликт России и Саудовской Аравии 7 20.03.2020, 11:20

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Возможно введение дополнительных санкций против РФ.

Американское правительство рассматривает возможность вмешательства в конфликт между Саудовской Аравией и Россией из-за последнего резкого скачка в цене на нефть. Дестабилизация цен на рынке грозит банкротством десяткам производителей в США, поэтому американские нефтяные компании обратились за помощью к администрации Дональда Трампа. Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, пишет "Зеркалон недели. Украина".

Американские производители обратились к правительству с просьбой усилить дипломатическое давление на нефтяных рынках. На фоне сокращения спроса во время мировой пандемии коронавирус, цены на нефть могут упасть на 60%.

По данным WSJ, администрация Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России. Также Саудовскую Аравию попросят снизить производство нефти. Для этого в США задействуют дипломатов Госдепартамента и Совета национальной безопасности.

Ранее сообщалось, цены на нефть растут после обвала днем ранее. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent к 11:00 по Киеву торгуются на уровне $ 27,0 за баррель, что более чем на $ 2,0 (8%) выше цены закрытия предыдущей сессии. Фьючерс на нефть марки WTI к этому времени подорожал на около $ 3,0 (14%) - до $ 23,8 за баррель.

Саудовская государственная компания Saudi Aramco подтвердила запросы нескольких покупателей из Европы на поставки дополнительных объемов нефти с отгрузкой в апреле. Таким образом, Саудовская Аравия продолжает вытеснять Россию из Европы. В следующем месяце дополнительные партии саудовской нефти будут отгружены в адрес SOCAR, BP, Total, Shell и Eni – традиционных покупателей российского сорта Urals.

В США приняли решение отменить продажу сырой нефти из стратегических резервов, как это было запланировано накануне. Такое решение приняли из-за нестабильной ситуации на рынке. Президент США Дональд Трамп объявил о своем решении, наоборот, закупать больших объемов нефти для формирования стратегического запаса страны. Решение обосновано низким ценам на рынке. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме. Таким образом, США могут быть той страной, которая выиграет от этого дисбаланса в мире.