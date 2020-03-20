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«Никто вас не защитит, кроме вас самих»

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  • 20.03.2020, 11:31
  • 1,737
«Никто вас не защитит, кроме вас самих»

Как в интернете реагируют на бездействия белорусских властей по поводу коронавируса.

Гражданская кампания «Европейская Беларусь» показала, что пишут подписчики ее групп в социальных сетях по поводу пандемии коронавируса и защиты от нее. Вот последние комментарии:

Varvara Kukankova: У нас в школе из 9 класса на занятия пришли 3 ученика.

Вадим Петрущенко: Официальной медицинской статистике верить нельзя. Врачам запрещают указывать причину смерти. Пишут «общее заболевание».

Шахло Хушвакова: Все потому что власть Беларуси умышленно хочет избавиться от народа. Если старше 50 лет у людей есть риски, то от них надо избавляться. Это ежу понятно - все это власть умышленно делает. И это преступление.

Алла Валеватая: Это не ненавидит народ, ненависть - эмоция, чувство, которое недоступно одноклеточному, ему просто пофиг. Повод потребовать денег от кого угодно, кто даст.

Заботьтесь о себе сами. Никто вас не защитит, кроме вас самих. Устраивайте карантин в вашей отдельной семье.

Victar Hryharchuk: Всё у этой власти рассчитано очень грамотно, чем позже будут приняты экстренные меры против Covid-19, тем меньше пенсионеров останется... Бюджет трещит, а тут еще коронавирус.

Ольга Стаховская: Белорусам сидеть по возможности дома в свободное от работы время, не тусить по театрам, кино, ресторанам и кафе.

Galy Blanky: Я вчера разговаривала с подругой из Гродно. Предупреждала о болезни, а она мне не верит, говорит? что в Беларуси вируса нет. Во всем мире есть, а в Беларуси нет. Но самое страшное - что по такому же сценарию развивались события в Италии и какой ужас твориться там сейчас. Вирус не настолько смертелен, если вовремя его определить и начать лечение. Страшно другое - что врачи не в состоянии будут это будут сделать из-за огромного наплыва больных.


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