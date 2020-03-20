Прогноз: Цена на нефть может упасть даже до $5 за баррель 20.03.2020, 12:20

Период низких цен на нефть может продлиться до конца года.

Трейдеры крупнейших мировых нефтяных компаний считают, что цены на нефть продолжат падать. Об этом пишет агентство Bloomberg, которое провело опрос, пишет «Новое время».

18 из 20 опрошенных агентством трейдеров считают, что нефть марки Brent подешевеет до $20 за баррель или даже ниже, а WTI — до $3−5 за баррель.

Ожидается, что период низких цен на нефть продлится от нескольких недель до конца года.

По мнению директора индийского нефтеперерабатывающего завода Bharat Petroleum Corp, отметка в $20 будет пройдена к середине апреля. По состоянию на утро пятницы Brent торговалась по $28,64 за баррель после роста на 14% на фоне новостей о том, что президент США Дональд Трамп может вмешаться в нефтяную войну между Саудовской Аравией и Россией.

Некоторые трейдеры отмечают, что из-за падения цен ряд игроков на рынке начинают покупать нефть для ее хранения, но эта тактика может применяться только до момента, когда резервуары будут полностью заполнены. Другие трейдеры говорят, что цены продолжат снижаться до тех пор, пока производителям не придется останавливать производство.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что во втором квартале 2020 года цены на нефть Brent упадут до $20 за баррель. Раньше они прогнозировали цену в $30 за баррель.

В Citigroup считают, что во втором квартале стоимость нефти марки Brent составит в среднем $17 за баррель или ниже. Это базовый сценарий банка. Худший сценарий — это $5 за баррель или даже отрицательные реальные цены в некоторых регионах из-за недостатка хранилищ и сетей поставок.