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Лукашенко: Поднялся гвалт и психоз коронавирусный

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  • 20.03.2020, 12:23
  • 2,039
Лукашенко: Поднялся гвалт и психоз коронавирусный

Диктатор отказывается вводить карантин.

«Психоз, связанный с коронавирусом, заставил людей быть аккуратнее, повсеместно соблюдать элементарные меры», — заявил Лукашенко сегодня во время посещения научно-производственного частного унитарного предприятия «Адани», передает БелТА.

Диктатор подчеркнул, что «поднялся гвалт и психоз коронавирусный», а при этом важно соблюдать элементарные меры гигиены, начиная с мытья рук.

Напомним, что в то время, как европейские страны предпринимают беспрецедентные меры по спасению своих граждан от эпидемии, Лукашенко отказывается вводить карантин в школах, детских садах и на предприятиях. Диктатор предлагает лечить коронавирус тракторами, баней и водкой.


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