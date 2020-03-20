Лукашенко: Поднялся гвалт и психоз коронавирусный 1 20.03.2020, 12:23

2,039

Диктатор отказывается вводить карантин.

«Психоз, связанный с коронавирусом, заставил людей быть аккуратнее, повсеместно соблюдать элементарные меры», — заявил Лукашенко сегодня во время посещения научно-производственного частного унитарного предприятия «Адани», передает БелТА.

Диктатор подчеркнул, что «поднялся гвалт и психоз коронавирусный», а при этом важно соблюдать элементарные меры гигиены, начиная с мытья рук.

Напомним, что в то время, как европейские страны предпринимают беспрецедентные меры по спасению своих граждан от эпидемии, Лукашенко отказывается вводить карантин в школах, детских садах и на предприятиях. Диктатор предлагает лечить коронавирус тракторами, баней и водкой.