Риск дефолта российского госдолга вырос до максимума за четыре года 20.03.2020, 12:34

Чего опасаются инвесторы?

Стоимость страховки от дефолта России — спред пятилетнего кредитного дефолтного свопа (credit default swaps, CDS) — за последние четыре недели резко выросла, достигнув уровня весны 2016 года, свидетельствуют данные терминала Bloomberg. Она взлетела почти в пять раз, с 60 до 296 базисных пунктов, пишет forbes.ru.

Кредитный дефолтный своп (CDS) — это контракт, страхующий вложения инвестора в долговые бумаги от возможного дефолта их эмитента. А спред CDS — это годовая «премия», которую выплачивает покупатель контракта его продавцу в обмен на страховку. Чем выше «премия», тем выше вероятность дефолта. Соответственно, спред 5-летних CDS на российский долг отражает, сколько готовы заплатить инвесторы в российский валютный долг, чтобы застраховаться от дефолта страны на ближайшие пять лет. Именно через этот инструмент инвесторы оценивают кредитный риск страны. Как правило, спреды CDS рассчитываются как определенный процент от рыночной стоимости страхуемых инвестором бумаг.

В конце февраля за то, чтобы застраховаться от риска дефолта России, инвесторы были готовы платить 60 б.п., то есть 0,6% от номинала своих вложений в российские бумаги. Сейчас же эта цена резко выросла — до 296 б.п., или 2,96%, объясняет основатель индексной компании «Бета финансовые технологии» Арарат Мкртчян.

«Традиционно эти контракты рассматриваются как мера странового риска, поэтому значительное расширение спредов указывает на существенный рост риска дефолта страны», — указывает главный стратег «Атона» Александр Кудрин.

Мкртчян уверяет, что это пока не критические показатели и что для кризисного состояния стоимость страховки должна дойти до 15-20%. Во время кризиса 2008 года этот показатель на пике в сентябре взлетел выше 10%, следует из данных терминала Bloomberg. В январе 2015 года — в разгар предыдущего валютного кризиса в России — он находился на уровне 6%.

Чего боятся инвесторы

Стоимость страховки от дефолта (спреды CDS) росли во всех без исключения развивающихся странах на фоне массированных распродаж практически по всем классам активов, говорит Кудрин.

При этом Россия показывает не худший рост. Так, если с начала года стоимость страховки от дефолта России, Индонезии и Мексики выросла на 150-175 б.п., то спред по турецким контрактам вырос на 235 б.п., указывает Кудрин.

Рост спредов CDS указывает в первую очередь на риски России, связанные с ценами на нефть и долларовой ликвидностью, говорит Арарат Мкртчян. «Если нефть падает, у России платежеспособность в долларах падает. Инвесторы сейчас бегут не только из акций в облигации, но и из отдельных регионов. Движение выше 200 пунктов показывает, что некоторые инвесторы стали сбрасывать российские долларовые облигации, при этом не только государственные, но и корпоративные», — объясняет Мкртчян. Учитывая динамику цен на нефть, очевидно, что у России будут проблемы с сальдо текущих платежей, с платежным балансом, а у компаний возникнут сложности с выплатами долгов, соглашается заместитель генерального директора ИК «ВЕЛЕС Капитал» Евгений Шиленков.

Кудрин считает, что рост страновой риск-премии, возможно, был чрезмерным. По его мнению, падение цен на нефть и прочие неблагоприятные внешние факторы, безусловно, ослабляют финансовую позицию российского правительства, но вероятность дефолта по внешнему долгу выглядит минимальной.

«Совокупный объем еврооблигаций правительства России в обращении составляет всего $40,7 млрд, около 7% от объема международных резервов ЦБ и менее 2,5% ВВП. То есть «объектов страхования» на рынке совсем немного и власти имеют достаточный ресурс для безупречного обслуживания долгов», — указывает Кудрин

«Ускорение вниз получили все активы — от рискованных облигаций нефтяных компаний до традиционно защитного золота. Все, «собрав чемоданы», подались на юг. И это нормально для того состояния ажитации и эсхатологического исступления, в котором находятся СМИ и инвесторы. Но, честно признаться, как российский CDS по 60 пунктов отдавал некоторым пижонством, так и нынешние 290 пунктов — это слишком много», — указывает управляющий активами УК «Открытие» Дмитрий Космодемьянский.

Стоимость страховки от дефолта будет расти и дальше, пока не закончится паника, добавляет Космодемьянский. «Мы рекомендуем смириться с некоторой просадкой и начинать заходить (покупать активы) по текущим уровням. Это касается как рублевых и долларовых облигаций, так и рынка акций. Просадка неизбежна, но в долгосрочной перспективе это выигрышная стратегия», — рекомендует управляющий. Сейчас еще рано заходить в подешевевшие бумаги, спорит Мкртчян. Он опасается, что ситуация на рынке только ухудшится.