Финляндия в третий раз подряд возглавила рейтинг самых счастливых стран мира 20.03.2020, 12:33

Беларусь заняла лишь 75-е место.

Финляндия в 2019 году возглавила рейтинг самых счастливых стран мира, кроме нее, в первую десятку вошли еще восемь европейских стран.

Об этом говорится в докладе World Happiness Report.

Доклад World Happiness Report был впервые выпущен в 2012 году при поддержке ООН. В нем оцениваются 156 стран и учитываются следующие показатели: ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, восприятие коррупции и др.

В первую десятку вошли Финляндия, Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург.

Беларусь заняла лишь 75-е место в рейтинге. Наша страна оказалась между Кыргызстаном (74-е место) и частично признаным Северным Кипром (75-е место).