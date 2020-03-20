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Белорусы застряли на круизном судне

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  • 20.03.2020, 12:46
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Белорусы застряли на круизном судне

Их и других иностранцев не выпускают на берег во Франции.

Россия направила ноту в МИД Франции с просьбой разблокировать ситуацию с туристами круизного лайнера Costa Pacifica, сообщает onliner.by. В числе пассажиров — 35 россиян и четверо белорусов. Судно находится вблизи Марселя, французов выпустили на берег, иностранцев — нет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российское генеральное консульство в Марселе, посольство России в Париже уже несколько дней предпринимают активные шаги по проработке их встречи в Марселе, — сказала Захарова. — Но разрешение до сих пор не получено».

Судно вышло 3 марта из Буэнос-Айреса, на 21 марта был запланирован выход на берег в Барселоне всей группы туристов. На этот же день были забронированы билеты из Барселоны в Москву и другие города. Но Испания запретила заход круизных судов в свои порты. Лайнер направился в Марсель, но власти Франции не дали согласия на выход туристов.

«Команда корабля проинформировала о возможном новом изменении маршрута и высадке пассажиров в Генуе, — сообщила Захарова. — Это значительно осложняет их транспортировку для отправки в Россию, ровно как и других туристов в другие страны».


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