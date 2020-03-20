Он же обещал отправить всех в рай 10 Игорь Яковенко

20.03.2020, 12:54

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Игорь Яковенко

Путинизм и «окончательное решение русского вопроса».

Путин 17.03.2020 подписал указ, в котором трудно определить, чего больше: бессмысленности или преступления. Вот его содержание:

«Назначить на 22 апреля 2020 года общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

На голосование будет выставлен вопрос в следующей формулировке: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

Бессмысленность указа в том, что за трое суток до него, 14 марта Путин уже подписал обнуление России, скрывающееся под псевдонимом «изменений в Конституцию», а 16 марта этот позор признал соответствующим Конституции Конституционный Суд РФ. Абсурдно само содержание этого текста ввиду его полного несоответствия происходящему. Поскольку ни один человек в мире не в состоянии объяснить, какое отношение к «организации и функционированию публичной власти» имеет, например, Бог, или включение детей в достояние РФ, или то, что «брак – это союз мужчины и женщины», а также прочий юридический мусор, внесенный в Конституцию для маскировки главного: пожизненного самодержавия Путина. То есть в указе президента и в предмете голосования содержится прямая ложь.

Нет ни малейших сомнений, что доля граждан России, которые в состоянии назвать все поправки, за которые предлагается проголосовать, не превышает 1%, так что свыше 99% будут голосовать, сами не зная за что. Точнее, так. Те, кто против, понимают, что они против обнуления, так что будут голосовать осознанно. А вот те, кто за, если использовать кулинарную метафору Памфиловой, вместе с котлетами вынуждены будут съесть полное ведро того конституционного мусора, про который они даже не знают...

Можно допустить, что когда 15 января Путин в своем послании Федеральному собранию предложил внести поправки в Конституцию, он еще не знал о пандемии коронавируса. То есть о самом коронавирусе не знать не мог, но о масштабах вполне мог не догадываться.

Предположить такое незнание в голове Путина на момент 17.03.2020 невозможно. Более того, Путин наверняка осведомлен, что масштаб этого бедствия в России во много раз больше, чем об этом говорит официальная статистика. Точных цифр Путин, конечно, знать не может, поскольку на всю страну есть один центр тестирования коронавируса - в Новосибирске, а социальные сети переполнены историями людей, которые, пытаясь проверить у себя наличие или отсутствие опасной болезни, безуспешно бьются о стену отечественного здравоохранения. Единственный человек, знающий точную цифру умерших и заболевших, - политолог Соловей, который поделился своим сокровенным знанием с аудиторией «Эха Москвы», но Путину политолог Соловей, скорее всего, этого не сказал.

По данным ЦИК, численность избирателей на территории РФ – 108.648.120 человек. В Москве – 7.352.343 избирателя. Исходя из тех целей, которые сообщают источники из администрации президента, Кремль собирается прогнать сквозь избирательные участки по всей стране свыше 70 миллионов человек, в Москве – свыше 5 миллионов. Мэр Москвы Собянин, кстати, запретил проведение в помещениях мероприятий численностью свыше 50 человек. Любопытно, как законопослушные москвичи станут выполнять одновременно оба предписания президента и мэра, которые явно противоречат друг другу.

Пандемия и вызванные ею карантинные меры бьют по карману. Если в кармане и так мало что есть, эти удары могут убить не хуже самого вируса. Правительства разных стран реагируют по-разному. Президент Франции Макрон объявил о приостановке начисления счетов на воду, электричество, газ и квартплату.

Администрация США по делам малого бизнеса предоставляет кредитование на льготных условиях «фирмам, пострадавших от коронавируса». На эти цели планируется выделить 50 млрд долларов. Президент США Трамп дал поручение Минфину США предоставить отсрочки по выплате налогов для отдельных категорий фирм и частных лиц.

Путин, в отличие от лидеров бездуховного Запада, не стал сводить все к презренному металлу. Вместо этого он подарил соотечественникам такие проникновенные слова, от которых у любого, у кого есть сердце, непременно выступят слезы на глазах. Вы только послушайте:

«Сейчас просто незаменимы, востребованы наша солидарность, собранность, ответственность и дисциплина, готовность поддержать друг друга – те качества, которые позволяли нам преодолевать любые трудности, как это принято в большой хорошей семье. Нам, очевидно, сейчас нужно наладить работу совместно, на всех уровнях, вместе нужно решать эту задачу, проявить особую заботу о пожилых людях, о пожилых родителях, о детях, сделать всё, чтобы максимально их защитить… И вновь ещё раз повторю: государство и общество – все мы сейчас должны действовать осознанно, организованно, ответственно, с пониманием обстановки, с заботой друг о друге. Это главное в нынешней ситуации».

Так и слышится знаменитое «Братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои!», сказанное предшественником Путина 3.07.1941. После этого обращения предыдущий «эффективный менеджер» своим эффективным командованием угробил 30 миллионов «братьев и сестер». Путин пока отстает, но у него все впереди. Совместно со своим подручным коронавирусом он явно вознамерился завершить пенсионную реформу путем окончательного решения «пенсионерского вопроса». Ну, а потом, если его не остановить, он вполне может всерьез заняться окончательным решением «русского вопроса». Он ведь уже обещал отправить всех в рай…

В связи с описанной перспективой поделюсь некоторыми соображениями личного характера. Они касаются термина «русофобия» и описываемого этим термином явления. Поскольку монополия на использование этого термина и монополия на саму тему долгое время была у таких авторов, как Игорь Шафаревич, Андрей Фурсов, Валентин Фалин, Сергей Кара-Мурза и прочих персонажей, среди которых встречались совсем уж пещерные представители, то и сам термин и сама тема выглядели несколько "испачканными" и прикасаться к ним не возникало желания по соображениям чисто гигиеническим. Но, поскольку проблема существует, а главное, существуют люди, которые прилагают немалые усилия по истреблению русских, сокращению сферы употребления русского языка, разрушению русской культуры, то надо бы все-таки этих людей назвать поименно. А поскольку все только что упомянутые процессы происходят под руководством действующего президента РФ, то получается, что именно Владимир Путин заслуживает звания главного русофоба планеты...

Игорь Яковенко, blogspot.com