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В Беларуси на выходных будет холодно

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  • 20.03.2020, 13:00
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В Беларуси на выходных будет холодно

По ночам морозы дойдут до −10°С.

В Беларуси 20 марта еще преобладает аномально теплая погода, но во второй половине дня к северным границам нашей страны подойдет холодный атмосферный фронт. Прогноз на выходные неутешительный: днем будет прохладно, а по ночам ожидаются морозы до -10°С. Об этом в Белгидромете Минприроды, пишет tut.by.

В субботу, 21 марта, температура воздуха ожидается минимальная ночью −2…+3°С, при прояснениях до -4°С, максимальная днем 0…+6°С, по юго-востоку Гомельской области на пару градусов теплее. Из-за порывистого северного ветра дневная температура будет ощущаться как -1…6°С. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ночью в основном по северу, днем во многих районах пройдут небольшие осадки, в основном в виде мокрого снега. Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица.

В воскресенье, 22 марта, ночью ожидается −2…9°С, максимальная температура днем −2…+4°С. Ветер северо-восточный сильный порывистый, из-за чего погода станет пронзительно холодной. По юго-восточной половине страны в зоне влияния холодного атмосферного фронта пройдет небольшой кратковременный снег. На севере страны под защитой области повышенного атмосферного давления обойдется без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

В начале следующей недели атмосферное давление еще подрастет и власть над погодой Беларуси постепенно возьмет холодный антициклон, смещающейся с территории Швеции на страны Балтии.

23 марта, в понедельник, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по юго-востоку страны возможен небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный умеренный, ночью и утром еще порывистый. Температура воздуха ночью −4…10°С, по северу местами до -12°С, днем 0…+5°С. Такой температурный фон окажется на 2−4 градуса ниже климатической нормы.

Холодный антициклон будет определять погоду в Беларуси практически всю следующую неделю. По предварительному прогнозу, в следующую пятницу арктический холод покинет нашу страну.


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