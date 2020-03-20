закрыть
20 марта 2020, пятница, 17:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

Коронавирус в Италии: армия вывозит гробы из Бергамо

4
  • 20.03.2020, 13:03
  • 10,290
Коронавирус в Италии: армия вывозит гробы из Бергамо
Фото: Nicola Fossella/ЕРА

Репортаж об эпидемии в Ломбардии.

Сначала больные, теперь и умершие. Вчера вечером по темным улицам, окружающим кладбище Бергамо, десять военных автомобилей отправились в путь в Модену и Болонью со своим печальным грузом историй, вырванных с корнем эпидемией, поставившей на колени целую провинцию. 65 гробов покинули город, где Больница имени папы римского Иоанна XXIII, за пару недель превратившая свое отделение интенсивной терапии в самое большое в Европе, увеличив количество коек с 16 до 80 и бросив в окопы весь свой персонал, не выдержала. Места нет даже в самом последнем углу, превращенном в отделение для пациентов с Covid-19. Больных переводят в любые другие больницы, где оказываются доступны должным образом оборудованные отделения: 15 нетяжелых пациентов были переведены в дома престарелых, двое на искусственной вентиляции лёгких — в Сан Раффаэле и на Комо, если приводить самые последние данные по переводам. И то же самое с кладбищем — и это не какая-то мрачная подробность, а боль, сразившая сотни семей, которые не только не смогли помочь своим близким, но теперь должны еще ждать, чтобы попрощаться с ними, пишет издание Corriere della Sera (перевод — inosmi.ru).

Печи крематория работают круглые сутки, но поступающие (и в церковь тоже) гробы достигли сотни: сейчас осталось 20, их пополнят еще 44 умерших во вторник. Кажется, что это много, но в понедельник жертв было 60. И это только в одном городе и его больницах. Что касается общих данных по провинции, то в таблицах региона, связанных с чрезвычайной ситуацией, приводится печальная статистика: за один день количество жертв увеличилось на 93, достигнув в целом 553 человек, что, как уже очевидно, меньше, чем в действительности. На 312 увеличилось также количество случаев заражения коронавирусом, общий показатель достиг 4305 случаев. «В столь трагический момент ваше сотрудничество и помощь достойны восхищения», — так мэр Бергамо Джорджо Гори (Giorgio Gori) поблагодарил коллег из других городов, согласившихся принять гробы. Умирают мэры (вчера был второй подобный случай), врачи, священники, многие и многие пожилые люди, но не только они. Навсегда уходят обычные лица, которые создавали историю терпящих потери стран, как после войны. Только в этот раз все произошло быстрее.

Днем в курию поступил звонок от Папы Римского, когда альпийцы начали возводить полевой госпиталь на 300 мест, пока вечером не получили распоряжение от региона о приостановке работ до появления медицинского персонала. «Это тревожный знак неуверенности и сумятицы в управлении чрезвычайной ситуацией, требующей четких идей и уверенных решений, — отвечает Гори. — Было ясно, что полевой госпиталь можно реализовать, лишь будучи уверенными в наличии персонала и медицинского оборудования. Если этой уверенности не было, не следовало запускать этот механизм. Я надеюсь, что это временная приостановка». Тем временем многие вносят пожертвования. «Уби» (Ubi) выделил пять миллионов евро, но есть и другие предприниматели, такие ассоциации, как «Чесви» (Cesvi), и даже шеф-повара. Так, братья Череа ди Витторио (Cerea di Vittorio) выразили готовность привести своих сотрудников во Фьеру наряду с другими 30 рестораторами, ответившими на призыв о помощи.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд Павел Северинец
Карантин спасает жизни
Карантин спасает жизни Денис Казакевич