Коронавирус в Италии: армия вывозит гробы из Бергамо 4 20.03.2020, 13:03

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Фото: Nicola Fossella/ЕРА

Репортаж об эпидемии в Ломбардии.

Сначала больные, теперь и умершие. Вчера вечером по темным улицам, окружающим кладбище Бергамо, десять военных автомобилей отправились в путь в Модену и Болонью со своим печальным грузом историй, вырванных с корнем эпидемией, поставившей на колени целую провинцию. 65 гробов покинули город, где Больница имени папы римского Иоанна XXIII, за пару недель превратившая свое отделение интенсивной терапии в самое большое в Европе, увеличив количество коек с 16 до 80 и бросив в окопы весь свой персонал, не выдержала. Места нет даже в самом последнем углу, превращенном в отделение для пациентов с Covid-19. Больных переводят в любые другие больницы, где оказываются доступны должным образом оборудованные отделения: 15 нетяжелых пациентов были переведены в дома престарелых, двое на искусственной вентиляции лёгких — в Сан Раффаэле и на Комо, если приводить самые последние данные по переводам. И то же самое с кладбищем — и это не какая-то мрачная подробность, а боль, сразившая сотни семей, которые не только не смогли помочь своим близким, но теперь должны еще ждать, чтобы попрощаться с ними, пишет издание Corriere della Sera (перевод — inosmi.ru).

Печи крематория работают круглые сутки, но поступающие (и в церковь тоже) гробы достигли сотни: сейчас осталось 20, их пополнят еще 44 умерших во вторник. Кажется, что это много, но в понедельник жертв было 60. И это только в одном городе и его больницах. Что касается общих данных по провинции, то в таблицах региона, связанных с чрезвычайной ситуацией, приводится печальная статистика: за один день количество жертв увеличилось на 93, достигнув в целом 553 человек, что, как уже очевидно, меньше, чем в действительности. На 312 увеличилось также количество случаев заражения коронавирусом, общий показатель достиг 4305 случаев. «В столь трагический момент ваше сотрудничество и помощь достойны восхищения», — так мэр Бергамо Джорджо Гори (Giorgio Gori) поблагодарил коллег из других городов, согласившихся принять гробы. Умирают мэры (вчера был второй подобный случай), врачи, священники, многие и многие пожилые люди, но не только они. Навсегда уходят обычные лица, которые создавали историю терпящих потери стран, как после войны. Только в этот раз все произошло быстрее.

Днем в курию поступил звонок от Папы Римского, когда альпийцы начали возводить полевой госпиталь на 300 мест, пока вечером не получили распоряжение от региона о приостановке работ до появления медицинского персонала. «Это тревожный знак неуверенности и сумятицы в управлении чрезвычайной ситуацией, требующей четких идей и уверенных решений, — отвечает Гори. — Было ясно, что полевой госпиталь можно реализовать, лишь будучи уверенными в наличии персонала и медицинского оборудования. Если этой уверенности не было, не следовало запускать этот механизм. Я надеюсь, что это временная приостановка». Тем временем многие вносят пожертвования. «Уби» (Ubi) выделил пять миллионов евро, но есть и другие предприниматели, такие ассоциации, как «Чесви» (Cesvi), и даже шеф-повара. Так, братья Череа ди Витторио (Cerea di Vittorio) выразили готовность привести своих сотрудников во Фьеру наряду с другими 30 рестораторами, ответившими на призыв о помощи.