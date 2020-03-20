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Геннадий Федынич: Чего стоят одни советы Лукашенко

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  • 20.03.2020, 13:16
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Геннадий Федынич: Чего стоят одни советы Лукашенко

Когда народ заболеет, то профилактические меры уже будут никому не нужны.

Лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич в комментарии udf.by отметил, что выступает за более жесткие профилактические меры в связи с коронавирусом.

«Когда народ заболеет, то профилактические меры уже будут никому не нужны. Они нужны сейчас, пока не заболел никто. Пока эпидемия не захлестнула Беларусь, нужно обязательно вводить профилактические меры. В том числе, приостанавливать посещение школ и вузов – учиться дистанционно. Нужно сберечь здоровье людей», – отметил Федынич.

Лидер профсоюза считает, что, если бы не мнение Лукашенко, в стране более серьезно занялись бы профилактикой.

«Думаю, врачи все прекрасно понимают, но ждут команды. Считаю, что у государства несерьезный подход к здоровью своих граждан. Чего стоят только советы Лукашенко. Он сказал, что можно выпить сто грамм, сходить в баню и влезть на трактор – но если водки и бани хватим всем, то не на каждого трактора хватит», – сказал Федынич.

Лидер профсоюза добавил: «Есть власть и государство, а есть народ. К сожалению, на практике получается, что они живут в разных мирах».


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