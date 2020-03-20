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Новый нефтяной порядок

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  • 20.03.2020, 13:30
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Новый нефтяной порядок
Фото: REUTERS/Alexei Nikolsky

Cаудовская Аравия хочет обрушить российскую экономику.

6 марта Россия удивила ОПЕК, отказавшись от предложения Саудовской Аравии о снижении добычи нефти на полтора миллиона баррелей в день ввиду снижения темпов экономического роста в Европе и США и резкого снижения спроса (до 20%) в Китае, усугубленном вспышкой коронавируса. Как следствие, цены обрушились на 30%, до 32 долларов за баррель, что является самым крупным обвалом со времен войны в Персидском заливе 1991 года, пишет издание Publico (перевод — inosmi.ru).

Обиженные саудовские шейхи отреагировали еще более странным, почти «противоестественным» образом: объявили о снижении цены на нефть на 5 долларов для азиатских стран, на 6 долларов для США и на 8 для европейских потребителей, являющихся традиционными клиентами России. Кроме того, они объявили, что, начиная с 1 апреля, страны ОПЕК могут добывать такое количество нефти, которое посчитают нужным (но ее ведь нужно еще продать!), несмотря на то, что рынок перенасыщен, а возможности хранения тоже не безграничны.

Таким образом, Москва (временно) прекратила играть в русскую рулетку сотрудничества с ОПЕК, начатого в 2016 году, когда была достигнута договоренность о сокращении добычи с целью повышения цены, которая с 80 долларов снизились наполовину. Следует отметить, что, хотя Москва и поддержала это сокращение, цены значительно не выросли. Принимая во внимание, что цену нефти определяет политика, а не закон спроса и предложения, давайте рассмотрим мотивы двух энергетических сверхдержав, которые вместе добывают 21 миллион баррелей сырой нефти в день.

Истинные мотивы саудовцев

1. Обрушить российскую экономику, попутно создав благоприятные условия для сланцевой нефти своих американских союзников, которые проявили терпимость к Саудовской Аравии после подлого убийства саудовцами журналиста Хашогги и пошли навстречу просьбам тех же саудовцев о введении санкций в отношении их заклятого врага — Ирана. Эр-Рияд проделал то же самое в ноябре 1986 года, опустив цены на 75%, до 10 долларов за баррель, чем нанес смертельный удар по советской экономике, которая не смогла должным образом отреагировать, потому что была плановой, а не планово-рыночной, как теперь. Чтобы понять всю политизированность данного вопроса, достаточно вспомнить, как 5 июля 2018 года Трамп, обеспокоенный предстоящими в ноябре выборами в Конгресс и ценой нефти в 85 долларов за баррель, приказал королю Салману: «Снизьте цену на нефть сейчас!» А получив отказ, пригрозил: «Вы можете лишиться трона в течение двух недель». И его величеству пришлось опустить цену до 67 долларов.

2. В обстановке нынешнего экономического кризиса и волатильности рынка Саудовская Аравия стремится восстановить свое лидерство.

3. Сократить объем сланцевой нефти, которую США уже добывают в объеме 13.1 миллиона баррелей в день, из которых экспортируют 4.15 миллиона.

4. Причинить еще больший вред своему заклятому врагу Ирану, чья нефтяная промышленность и без того находится под санкциями США.

Мотивы России

1. Подорвать добычу сланцевой нефти в США, которая при нынешних технологиях не выдержит цену ниже 45 долларов.

2. Привлечь клиентов США.

3. Уменьшить возможности Вашингтона по вводу санкций в отношении России: почти завершенное строительство газопровода «Северный поток — 2», по которому российский газ будет поставляться в Европу, все никак не сдвинется с места.

4. Расширить круг покупателей, учитывая отсутствие на рынке Ирана и Венесуэлы, а также перебои в поставках нефти из Нигерии и Ливии.

Последствия ценовой войны

1. Ценовая война может привести к банкротству и/или насильственному слиянию американских производителей сланцевой нефти и оставить без работы тысячи сотрудников добывающей отрасли в год выборов для Дональда Трампа, чья энергетическая политика отличается от его предшественников. Президент дал распоряжение Министерству финансов США закупить в значительных количествах дешевую нефть для Стратегического нефтяного резерва с тем, чтобы заручиться поддержкой крупнейших корпораций «Шеврон» и «Экссон-Мобил», а не сотен мелких и средних инвесторов компаний по добыче сланцевой нефти, которые либо глубоко увязли в долгах, либо и вовсе обанкротились, скажем, в Техасе. И в качестве вишенки на торте, он сделал это, когда коронавирус вовсю распространяется, а у большинства населения его страны нет медицинских страховок. По мнению экспертов «Гринпис», эта покупка могла обойтись в 2,6 миллиарда долларов, при том, что помощь семьям, пострадавшим от вируса COVID-19 составит порядка 1,7 миллиарда.

2. Рост бюджетного дефицита в Саудовской Аравии: хотя стоимость добычи нефти в стране составляет порядка 3 долларов за баррель, королевству, бюджетный дефицит которого и так уже составляет 50 миллиардов долларов, необходима стоимость нефти по меньшей мере 80 долларов, чтобы сбалансировать свой бюджет, а также продолжить войну с Йеменом. Более того, саудовским властям придется столкнутся с нарастающим социальным недовольством. Арест на прошлой неделе 300 человек, в том числе представителей знати, военных и чиновников, показывает нестабильность королевской власти.

3. Свободное падение акций «Сауди Арамко» (Saudí Aramco) на 9%, которые стали стоить меньше ее первоначальной публичной оферты. Это повлекло за собой: a) недовольство тысяч граждан (около 20% населения), которые приобрели акции компании, причем некоторые даже брали ссуду, чтобы стать ее инвесторами; б) необходимость продления мер экономии в отношении зарплат трудящихся; в) ущерб авторитету (если он у него когда-нибудь был) наследного принца Мохаммеда бин Салмана, выступившего инициатором масштабного проекта по развитию инфраструктуры, который должен был сократить зависимость страны от нефти, а теперь остался без доходов, необходимых для его финансирования. Эта игра, затеянная принцем-неудачником, который разрушает все, к чему прикасается, против такого умудренного и хитрого политика как Путин, оказалась слишком рискованной. Посмотрим, сумеет ли Мохаммед бин Салман выйти сухим из воды.

4. Несмотря на то, что Россия частично снизила свою зависимость от нефтяных доходов и при составлении бюджета исходит из цены в 45 долларов (Саудовская Аравия всегда закладывала в бюджет 65 долларов), низкие цены не только окажут отрицательное влияние на ее экономику, но и на популярности президента Путина; ведь именно благодаря высоким ценам на нефть в 2000-е ему удалось осуществить важные экономические реформы и заручиться поддержкой народа. Поскольку сейчас он намерен остаться у власти до 2036 году, ему нужна нефть стоимостью выше 60 долларов.

5. Будет причинен огромный ущерб Ирану, чья нефтяная промышленность находится под жесточайшими санкциями США. Иран обратился к МВФ с просьбой о предоставлении кредита в размере 5 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом. Если эта просьба будет удовлетворена, то долг этой сказочно богатой страны международным финансовым организациями станет еще больше.

6. Будет нанесен смертельный удар по ОПЕК в силу следующих трех причин: a) Теперь каждый член ОПЕК может поступать, как сочтет нужным, б) страны ОПЕК потеряют миллиарды долларов прибыли и в) отдаляет Россию от картеля.

7. Все это выгодно Китаю, который потребляет 13% мирового объема добычи нефти. А среди его поставщиков фигурируют Россия и Саудовская Аравия.

Война Саудовской Аравии с Россией и России с США может усилиться и привести к новым изменениям на энергетической карте мира вплоть до установления нового нефтяного порядка со множеством неизвестных.


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