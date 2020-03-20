Крик души студентки: Поддерживаю забастовку, ответственность сейчас на каждом 10 20.03.2020, 13:40

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Ты можешь повлиять на это.

Сегодня в Минском государственном лингвистическом университете немноголюдно. Многие студенты не вышли на пары. Ожидается, что в ближайшие дни большинство учащихся поддержит объявленную ранее забастовку. Народный карантин – самая обсуждаемая тема в чатах и сообществах вуза в соцсетях, пишет Telegram-канал «Баста!».

Ниже — эмоциональное обращение студентки Минского государственного лингвистического университета к своим коллегам:

- Хочу, чтобы эти слова, прочитали все, черт возьми, особенно те, кто против дистанционного обучения, карантина, бунтов и коллективных обращений. Да, этот текст для тех, кто не считает вирус большой проблемой, для тех, кому лень отрабатывать пары потом, для тех, кто подлизывается к деканату и не скажет и слова против существующих порядков. И даже для старост, преподавателей, деканов и профессоров.

Сейчас на кону вовсе не «каникулы в универе», за которые, по вашим словам, топят ленивые студенты. Для вас слово «пандемия» не значит совершенно ничего? Посмотрите вокруг: во всех цивилизованных странах вводят карантин, во всех странах вокруг закрыли границы. Там заботятся о людях. Посмотрите на Польшу: 95% населения соблюдают карантинный режим, Все общественные места закрыты, в аптеки пускают по одному человеку, в магазины — по 50.

Мне казалось, что это так очевидно, что у нас в стране большие проблемы с этим, я думала, что все люди уже изучили информацию и понимают, почему важно оставаться дома, почему важно вынудить правительство закрыть университеты. но я снова и снова встречаю людей, которые этого не понимают.

Хух, вы меня бесите, люди, которые этого не понимают, но я постараюсь все объяснить спокойно.

Вы молодые и вы не умрете (скорее всего). Но вирус уже может быть в вашем организме, болезнь может до двух недель протекать бессимптомно. Пока вы доедете до МГЛУ, вы заразите в метро 100 человек, потом в университете еще 100 человек, потом будете домой ехать и еще несколько десятков заразите. И все молодые и здоровые зараженные случайно заразят не молодых и не здоровых людей. Если не сдержать распространение вируса — больниц не будет хватать, поэтому смертность возрастет в десятки раз. Личная ответственность сейчас лежит на каждом, чтобы оставаться дома и спасти окружающих.

Ты можешь повлиять на это, Мы должны привлечь внимание к проблеме, вот почему я поддерживаю забастовку студентов. Это здорово, что мои ровесники сплотились вместе против такой важной проблемы.

Если ты все еще хочешь идти в универ и боишься лишних пропусков, то я не могу ничего поделать с тем, что тебя презираю.