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В России призывают Путина к экстренным мерам в борьбе с коронавирусом

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  • 20.03.2020, 13:45
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В России призывают Путина к экстренным мерам в борьбе с коронавирусом
Фото: dpa

Авторы открытого письмо требуют бесплатных тестов и отложить голосование по поправкам к конституции.

Врачи и общественные деятели России в пятницу, 20 марта, опубликовали в интернете открытое письмо к руководству России с призывом принять экстренные меры по борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего атипичную пневмонию COVID-19, сообщает «Немецкая волна». В обращении подчеркивается, что в России начинается эпидемия, поэтому «действовать необходимо срочно».

Авторы открытого письма, в числе прочего, призвали безотлагательно начать бесплатное тестирование на коронавирус всех потенциально зараженных граждан, разрешить клиникам использовать иностранные тесты без прохождения сертификации и позволить частным больницам помогать в борьбе с эпидемией.

Отложить голосование по конституционным поправкам

По мнению инициаторов обращения, нужно незамедлительно ввести карантин для людей, находящихся в группе риска, обеспечить доставку еды и вынос мусора инфицированным и контактировавшим с ними, запретить любые массовые мероприятия, отложить голосование по поправкам к конституции, закрыть все учреждения образования и культуры, ограничить работу общепита, перевести персонал на удаленную работу и обеспечить беспроцентные займы малому бизнесу.

Авторы письма подчеркивают, что неприятие этих и ряда других перечисленных мер чревато резким ухудшением эпидемиологической ситуации в России. «Тысячи и даже десятки тысяч наших сограждан могут погибнуть. Ущерб общественным отношениям будет непоправимым», - предупреждают авторы послания.

Документ, в числе прочих, подписали, глава Альянса врачей Анастасия Васильева, врач-невролог Павел Бранд, педиатр и медицинский популяризатор Федор Катасонов, гематолог Алексей Масчан, журналисты Леонид Парфенов, Антон Долин, Катерина Гордеева, Илья Азар. Число подписантов открытого письма стремительно растет.


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