Доллар рвется ввысь 17 20.03.2020, 14:04

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Пять дней, пять исторических максимумов!

Очередным обвалом белорусского рубля завершились торги в пятницу. Доллар уже привычно пятый раз на этой неделе обновил абсолютный максимум, пишет select.by.

За текущую неделю корзина валют подорожала на 5,15%. Это в 2,5 раза больше, чем накопилось с начала года до начала текущей недели. Стремительно девальвируемся!

Курс доллара

Курс доллара вырос всего на 0,0177 BYN до 2,5591 BYN/USD. Это новый максимум.

С начала марта американец обновил абсолютный максимум к белорусскому рублю седьмой раз, а с начала года планка рекорда поднималась уже 12 раз.

Курс евро

Кус евро снизился всего на 0,0019 BYN до 2,7621 BYN/EUR и покинул исторический максимум.

Курс российского рубля

Курс российского рубля отскочил сразу на 0,0954 BYN до 3,2760 BYN/100 RUB. За последние два дня стоимость сотни российских рублей выросла почти на 12 копеек.