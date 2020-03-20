закрыть
20 марта 2020, пятница, 17:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

Доллар рвется ввысь

17
  • 20.03.2020, 14:04
  • 11,733
Доллар рвется ввысь

Пять дней, пять исторических максимумов!

Очередным обвалом белорусского рубля завершились торги в пятницу. Доллар уже привычно пятый раз на этой неделе обновил абсолютный максимум, пишет select.by.

За текущую неделю корзина валют подорожала на 5,15%. Это в 2,5 раза больше, чем накопилось с начала года до начала текущей недели. Стремительно девальвируемся!

Курс доллара

Курс доллара вырос всего на 0,0177 BYN до 2,5591 BYN/USD. Это новый максимум.

С начала марта американец обновил абсолютный максимум к белорусскому рублю седьмой раз, а с начала года планка рекорда поднималась уже 12 раз.

Курс евро

Кус евро снизился всего на 0,0019 BYN до 2,7621 BYN/EUR и покинул исторический максимум.

Курс российского рубля

Курс российского рубля отскочил сразу на 0,0954 BYN до 3,2760 BYN/100 RUB. За последние два дня стоимость сотни российских рублей выросла почти на 12 копеек.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд Павел Северинец
Карантин спасает жизни
Карантин спасает жизни Денис Казакевич