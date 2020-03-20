Доллар рвется ввысь

Доллар рвется ввысь17
- 20.03.2020, 14:04
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Пять дней, пять исторических максимумов!
Очередным обвалом белорусского рубля завершились торги в пятницу. Доллар уже привычно пятый раз на этой неделе обновил абсолютный максимум, пишет select.by.
За текущую неделю корзина валют подорожала на 5,15%. Это в 2,5 раза больше, чем накопилось с начала года до начала текущей недели. Стремительно девальвируемся!
Курс доллара
Курс доллара вырос всего на 0,0177 BYN до 2,5591 BYN/USD. Это новый максимум.
С начала марта американец обновил абсолютный максимум к белорусскому рублю седьмой раз, а с начала года планка рекорда поднималась уже 12 раз.
Курс евро
Кус евро снизился всего на 0,0019 BYN до 2,7621 BYN/EUR и покинул исторический максимум.
Курс российского рубля
Курс российского рубля отскочил сразу на 0,0954 BYN до 3,2760 BYN/100 RUB. За последние два дня стоимость сотни российских рублей выросла почти на 12 копеек.